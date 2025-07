Jest oferta za ter Stegena. Barcelona już zaciera ręce. Decydujące chwile

Marc-Andre ter Stegen znalazł się w trudnym położeniu - obecnie jest, co najwyżej, trzecim bramkarzem FC Barcelona i choć niezmiennie nie chce opuszczać "Blaugrany", to musi mieć bez dwóch zdań z tyłu głowy, że jeśli chce wybrać się na MŚ 2026, to powinien regularnie zjawiać się na murawie. Przed Niemcem znalazł się szereg ofert - w tym zwłaszcza jedna wygląda obecnie na naprawdę korzystną dla doświadczonego golkipera. Jest jeden warunek.