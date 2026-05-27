Jest następca Lewandowskiego. Poszło błyskawicznie. Kontrakt gotowy

Dla kibiców Barcelony to od samego rana temat dnia. Anthony Gordon lada dzień zostanie piłkarzem "Dumy Katalonii". Pertraktacje w tym temacie zostały definitywnie zamknięte.

Przed 25-letnim piłkarzem teraz już tylko testy medyczne i podpis na kontrakcie. Jak informuje Fabrizio Romano, wszystko wydarzy się w czwartek. Tego dnia samolot z Anglikiem na pokładzie wyląduje w stolicy Katalonii.

Transfer za 80 mln euro. Rozstanie z Lewandowskim pozwala Barcelonie na angaż Gordona

Minęły raptem cztery dni od ostatniego meczu Roberta Lewandowskiego w barwach Barcelony. Klub działa na rynku transferowym z dużą dynamiką. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze przed weekendem zakontraktuje piłkarza o nietuzinkowych walorach ofensywnych.

Z najnowszego posta Romano wynika, że to kwestia niespełna doby. Jeśli tylko angielski zawodnik okaże się zdrowy, nic nie zatrzyma już jego przenosin z Premier League do La Liga.

Wartość rynkowa reprezentanta Anglii szacowana jest obecnie na 60 mln euro. Realia są jednak nieco inne. Barcelona zgodziła się zapłacić 70 mln euro plus kolejne 10 mln euro w bonusach. To pokłosie m.in. długiego kontraktu piłkarza z Newcastle United - umowa zachowuje ważność do 2030 roku.

Gordon spędził w ekipie "Srok" ostatnie trzy sezony. Rozegrał w tym czasie w sumie 152 mecze, zdobył 39 bramek i zanotował 28 asyst. Tylko w minionym sezonie zaliczył 46 występów, strzelił 17 goli i dołożył do tego pięć asyst.

Z "Dumą Katalonii" ma się związać do końca sezonu 2030/31.

Anthony Gordon

Anthony Gordon





