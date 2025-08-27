Jest nadzieja dla Lewandowskiego i Szczęsnego. Wpłynęła oficjalna prośba do Barcelony

FC Barcelona udanie weszła w nowy sezon La Liga. Po dwóch kolejkach zajmuje drugie miejsce w lidze, ustępując jedynie Villarrealowi przez bilans bramek. Duma Katalonii jest jedną z pięciu drużyn, które mają komplet punktów na koncie. Niestety, udział Polaków w tym wyniku jest marginalny, bowiem Wojciech Szczęsny nie znalazł się nawet na ławce rezerwowych, a Robert Lewandowski zagrał jedynie 14 minut w spotkaniu z Levante (3:2).

Już jutro (28 sierpnia) o godz. 18 odbędzie się losowanie fazy ligowej Ligi Mistrzów. Dziś poznamy ostatnie cztery ekipy, które zagrają w tej edycji najbardziej prestiżowych rozgrywek klubowych na świecie. O prawo gry w LM powalczą Karabach Agdam z Ferencvarosem, Benfica z Fenerbahce, Club Brugge z Rangersami i Kopenhaga z FC Basel.

Fakt, że już jutro dojdzie do losowania oznacza, że FC Barcelona musi spieszyć się ze zgłoszeniem stadionu domowego do rozgrywek Champions League. Poza tym już 14 września Lewandowski, Szczęsny i spółka zmierzą się z Valencią, w pierwszym meczu w sezonie La Ligi u siebie. A formalności wciąż nie zostały dopełnione.

FC Barcelonie kończy się czas. Chodzi o Spotify Camp Nou

UEFA nakazuje klubom wskazanie stadionu domowego, na którym będą grać w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Czas mija w dniu losowania, a więc jutro. Władze Blaugrany myślą, jak wydłużyć czas na zgłoszenie obiektu. Według informacji Radia Catalunya, UEFA miała nawet zaakceptować nieoficjalną prośbę Dumy Katalonii o możliwość rozegrania pierwszej kolejki fazy ligowej na wyjeździe. Dzięki temu będzie więcej czasu na przygotowanie Spotify Camp Nou do rozgrywek.

Wciąż również nie wiadomo, gdzie zostanie rozegrany mecz FC Barcelony z Valencią. Do użytku nie będzie obiekt na Montjuic, na którym Lewandowski i spółka grają od blisko dwóch lat. A to z powodu koncertu Post Malone'a, który tam się odbędzie akurat w dzień starcia z Nietoperzami. Odpada też stadion im. Johana Cruyffa, na którym gra drużyna rezerw. Jako opcja awaryjna pojawił się nawet stadion Girony. Wygląda jednak na to, że w kontekście częściowego oddania do użytku Spotify Camp Nou pojawiło się światełko w tunelu.

Jest decyzja ws. Camp Nou. Rada Miasta żąda tego od Barcelony

Kanał RAC1, za pośrednictwem swojego profilu w serwisie X przekazał nowe doniesienia ws. częściowego oddania do użytku Spotify Camp Nou. Jak czytamy, "w ciągu ostatnich 15 dni prace znacznie posunęły się do przodu i nie jest wykluczone, że klub wkrótce otrzyma ostateczny certyfikat prac 1B, który obejmuje strefę boczną". A dzięki temu Lewandowski, Szczęsny i spółka będą mogli rozegrać spotkania fazy ligowej Ligi Mistrzów na swoim macierzystym obiekcie.

Pojawiły się również informacje w kontekście domowego spotkania La Liga z Valencią. Rada Miasta złożyła prośbę do władzy Barcelony, by ci rozwiązali problemy spowodowane opadami deszczu. Jeżeli ten warunek zostanie spełniony, możliwe będzie wydanie pierwszego pozwolenia na użytkowaniu Spotify Camp Nou przez Blaugranę. Klub ma czas do początku przyszłego tygodnia, by rozwiązać problem. Jeżeli to się uda, spotkanie Barcelony z Valencią odbędzie się już na częściowo otwartym Camp Nou.

Jan Urban: Robert Lewandowski jest dużej klasy "kozakiem". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Zawodnicy FC Barcelona - Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny LLUIS GENE AFP

Prace remontowe na Camp Nou Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP