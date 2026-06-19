Wraz z zakończeniem ostatniego sezonu La Liga, władze FC Barcelony stanęły przed niełatwym zadaniem zbudowania kadry na kolejne miesiące, w której nie ujrzymy już Roberta Lewandowskiego i Marcusa Rashforda. Sytuacja klubu ze Spotify Camp Nou nie jest łatwa, bo największe nazwiska znajdujące się na liście życzeń słono kosztują i Hansi Flick już musi zastanawiać się, jak wykorzystać tych zawodników, których ma w swojej kadrze, licząc także na głośne powroty.

O ile klub jest już pewny pozyskania Anthony'ego Gordona, którego zaprezentował nawet jeszcze przed rozpoczęciem mistrzostw świata, to o kolejnych transferach obecnie jest zdecydowanie ciszej, niż życzyliby sobie tego fani. Nagle do akcji wkroczył Fabrizio Romano, który poinformował, że władze klubu już osiągnęły porozumienie ws. pewnego młodego i perspektywicznego zawodnika.

To Josué Caicedo z Ekwadoru. Lewy skrzydłowy urodzony w 2007 roku do tej pory występował w ekwadorskim LDU Quito, a kolejne miesiące będą dla niego idealną okazją, aby przekonać do siebie władze klubu, które mogą go wykupić. Obecnie w grę wchodzi wypożyczenie.

- Barcelona osiągnęło ustne porozumienie w sprawie transferu skrzydłowego urodzonego w 2007 roku Josué Caicedo z LDU Quito, here we go! Umowa dla drużyny Barcelona B, wypożyczenie z opcją wykupu, które może przekształcić się w obowiązek - opłata około 2,5 mln €. Kolejny ekwadorski talent do Europy - przekazał jeden z najlepiej poinformowanych dziennikarzy sportowych na świecie.

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Caicedo jest zaledwie dwa miesiące młodszy od Lamine Yamala i kataloński klub ma nadzieję, że ekwadroski talent sprosta oczekiwaniom, przechodząc z drużyny rezerw do pierwszego zespołu. Obecnie młody Ekwadorczyk wyceniany jest na zaledwie 300 tysięcy euro, ale kwota ta z pewnością szybko wzrośnie.

Joan Laporta, 14.01.2025 r. AFP7 vía Europa Press East News

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