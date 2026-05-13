Jest kluczowa decyzja ws. Szczęsnego i Lewandowskiego. Flick dotrzymał słowa

FC Barcelona odpadła z Ligi Mistrzów i Pucharu Króla zdecydowanie wcześniej, niż chciała. Ekipa Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego zrobiła więc wszystko, aby jak najszybciej zapewnić sobie tytuł najlepszej drużyny w Hiszpanii i udało im się to zrobić na 3 kolejki przed zakończeniem sezonu - po ostatnim El Clasico wygranym 2:0.

Zaledwie kilkanaście godzin później, "Duma Katalonii" już cieszyła się wraz z fanami na ulicach Barcelony podczas fety mistrzowskiej i parady, prezentując trofeum za mistrzostwo oraz Superpuchar Hiszpanii, a show skradli Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, co wywołało m.in. emocjonalną reakcję Jana Tomaszewskiego. Formalnie jednak to wciąż nie jest koniec sezonu w Primera Division.

Już dziś FC Barcelona zmierzy się na wyjeździe z Deportivo Alaves w ramach 36. kolejki La Liga, a wynik tego starcia - i dwóch kolejnych starć "Blaugrany" - może mieć ogromny wpływ na końcowy układ w tabeli, a co za tym idzie spadek do Segunda Division. Ekipa z Kraju Basków punktów potrzebuje jak tlenu, ponieważ znajduje się obecnie w strefie spadkowej. Hansi Flick jednak nie ma zamiaru ułatwiać rywalom zadania.

Niemiecki szkoleniowiec dał tuż po fecie mistrzowskiej fanom Wojciecha Szczęsnego nadzieję na to, że przyjdzie im jeszcze zobaczyć "Teka" na murawie w tym sezonie. - Jeśli wprowadzimy jakieś zmiany, Wojtek będzie pierwszym zawodnikiem, który wyjdzie na boisko do końca sezonu - stwierdził cytowany przez "Mundo Deportivo". Słowa dotrzymał.

Skład Barcelony: Wojciech Szczęsny - Jules Kounde, Pau Cubarsi, Alvaro Cortes, Alejandro Balde - Marc Casado, Marc Bernal - Marcus Rashford, Dani Olmo, Roony Bardghji - Robert Lewandowski.

Deportivo Alaves w 35. spotkaniach zdobyło 37 punktów i obecnie zajmuje przedostatnie miejsce w ligowej tabeli, mając dwa oczka straty do bezpiecznej pozycji. Nad ekipa z Kraju Basków znajdują się Girona, Espanyol, Levante, Mallorca oraz Elche. Ewentualna wygrana z "Dumą Katalonii" pozwoliłaby przeskoczyć Levante i Elche, które rozegrały już swoje mecze w tej kolejce.

Pewny spadku z La Liga jest już Real Oviedo, który do tej pory zgromadził jedynie 29 punktów.

Wojciech Szczęsny

