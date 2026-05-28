Jest decyzja, Lewandowski już wie. Ogłaszają ws. transferowej bomby

Anthony Gordon, czyli pierwszy transfer Barcelony przed sezonem 2026/27, nie będzie następcą Roberta Lewandowskiego. Anglik zajmie pozycję lewoskrzydłowego, który może także pojawić się na prawej stronie oraz w środku ataku.

Planem "A" i największym transferowym marzeniem FC Barcelona jest bowiem Julian Alvarez. To on ma być środkowym napastnikiem Dumy Katalonii po odejściu Roberta Lewandowskiego.

Jeszcze niedawno wydawało się, że taki transfer jest dla Barcy sprawą nieosiągalną do zrealizowania ze względów finansowych. Media są jednak zgodne co do tego, że Duma Katalonii ma środki na to, aby powalczyć o sprowadzenie Argentyńczyka.

Sprowadzenie Gordona z perspektywy odbiorcy mediów było ekspresowe. Pierwsze doniesienia i jeszcze tego samego dnia "Here we go!" od Fabrizio Romano. Następnego dnia Anglik wsiadł w samolot do Barcelony, aby podpisać umowę.

Barcelona wyśle ofertę za Alvareza. Decyzja zapadła. 100 milionów euro

Transfer Alvareza natomiast nie będzie aż tak szybki. Tak czy inaczej Fabrizio Romano podaje, że decyja już zapadła.

- Oficjalna oferta nie została jeszcze złożona, zostanie wysłana w ciągu najbliższych dni - podaje Romano.

- Wspomniana umowa nie będzie zawierać żadnych zawodników, a ostateczna kwota zostanie wyjaśniona zaraz po jej wysłaniu (może wynieść około 100 mln euro) - dodaje włoski dziennikarz.

Damian Villagra, argentyński dziennikarz TyC Sports podaje, że Julian Alvarez zbliża się do Barcelony. - Argentyńczyk z Cordoby ma wszystko uzgodnione z katalońskim klubem - czytamy.

Jota Jordi z El Chiringuito dodaje, że Alvarez podejmuje duży wysiłek, aby jego transfer do Barcelony doszedł do skutku. Dodaje, że w lutym tego roku Atletico Madryt obiecało, że nie będzie przeszkadzać mu w realizacji jego wielkiego marzenia. Wspomniane El Chiringuito potwierdza, że zostanie wysłana oferta w wysokości 100 milionów euro bez dodatkowych zawodników.

Media natomiast informują, że Atletico Madryt za swojego napastnika oczekuje kwoty o wiele wyższej. Rojiblancos chcą, aby Barcelona zapłaciła za Alvareza aż 150 milionów euro. Właśnie dlatego transfer nie zostanie przeprowadzony szybko. Czekają nas bowiem trawde negocjacje.

W końcu dowiemy się, czy to właśnie Julian Alvarez zostanie następcą Roberta Lewandowskiego w FC Barcelona.

