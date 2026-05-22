Jerzy Dudek bije na alarm. Chodzi o Real. "Nie ma planu"
Wszystko wskazuje na to, że od przyszłego sezonu Jose Mourinho zostanie trenerem Realu Madryt. Kilka dni temu takie wieści przekazał Fabrizio Romano. Czy jest to dobra decyzja Florentino Pereza? - To jest duża kontrowersja - mówi Jerzy Dudek, były zawodnik "Królewskich".
"Jose Mourinho wraca do Realu Madryt. Wszystkie warunki zostały uzgodnione i czekają na podpis" - przekazał 18 maja w mediach społecznościowych Fabrizio Romano. Zgodnie z doniesieniami medialnymi portugalski trener ma podpisać dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok.
Oficjalne ogłoszenie powrotu legendarnego trenera spodziewane jest tuż po zakończeniu sezonu La Liga. "Królewscy" zakończą rywalizację na drugim miejscu. W ostatnim meczu zmierzą się z Athletikiem Bilbao na własnym stadionie.
Tak Jerzy Dudek skomentował potencjalny powrót Mourinho do Realu
Obecnie drużyna Realu jest w rozsypce. Sezon rozpoczynała z Xabim Alonso, jednak w końcu Hiszpan sam zrezygnował z dalszego prowadzenia gwiazdorów, którzy jawnie podważali jego decyzje. W zespole nastąpił przerost ego i bogactwa. Do tego doszły konflikty, a nawet bójki pomiędzy piłkarzami.
W madryckim klubie zapanował olbrzymi chaos, doskonale wie o tym Florentino Perez. Na misję ratunkową prezes Realu miał wybrać właśnie Jose Mourinho, który ma zastąpić Alvaro Arbeloę. Czy będzie to dobry wybór?
- Jose Mourinho w Realu Madryt? To jest duża kontrowersja. Wielu moich kolegów z zespołu, na przykład Iker Casillas i inni, mieli opinię, że to nie jest ten czas. Jeżeli Real chce sięgnąć po Jose, to znaczy, że nie ma planu na przyszłość - powiedział w rozmowie z "Kanałem Sportowym" Jerzy Dudek.
Przypomnijmy, polski bramkarz występował w ekipie ze stolicy Hiszpanii w latach 2007-2011. Tam też zawiesił buty na kołku. Łącznie dla "Los Blancos" rozegrał 12 spotkań, był rezerwowym golkiperem.
- Real chce wziąć Mourinho tu i teraz. To bardzo doświadczony trener. Może poradzić sobie w tym trudnym momencie, na przestrzeni jednego czy dwóch sezonów. Z tego jest znany, że w krótkim okresie jest w stanie wyciskać z zespołów wszystko - analizuje Dudek.
- Jeszcze na 100 proc. nie pokusiłbym się, nie powiedziałbym, że Mourinho przyjdzie. On sam dwa dni temu mówił, że nikt z Madrytu się z nim nie kontaktował (...) Real stoi przed dużą decyzją. Tak jak w poprzednich latach Barcelona miała dużą presję na zdobycie mistrzostwa, tak teraz Real Madryt musi odpowiedzieć mistrzostwem lub jakimś trofeum, bo jest w trudnym momencie. Musi przyjść ktoś, kto to poukłada - podsumował wątek "Królewskich".