Jerzy Dudek bije na alarm. Chodzi o Real. "Nie ma planu"

"Jose Mourinho wraca do Realu Madryt. Wszystkie warunki zostały uzgodnione i czekają na podpis" - przekazał 18 maja w mediach społecznościowych Fabrizio Romano. Zgodnie z doniesieniami medialnymi portugalski trener ma podpisać dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Oficjalne ogłoszenie powrotu legendarnego trenera spodziewane jest tuż po zakończeniu sezonu La Liga. "Królewscy" zakończą rywalizację na drugim miejscu. W ostatnim meczu zmierzą się z Athletikiem Bilbao na własnym stadionie.

Tak Jerzy Dudek skomentował potencjalny powrót Mourinho do Realu

Obecnie drużyna Realu jest w rozsypce. Sezon rozpoczynała z Xabim Alonso, jednak w końcu Hiszpan sam zrezygnował z dalszego prowadzenia gwiazdorów, którzy jawnie podważali jego decyzje. W zespole nastąpił przerost ego i bogactwa. Do tego doszły konflikty, a nawet bójki pomiędzy piłkarzami.

W madryckim klubie zapanował olbrzymi chaos, doskonale wie o tym Florentino Perez. Na misję ratunkową prezes Realu miał wybrać właśnie Jose Mourinho, który ma zastąpić Alvaro Arbeloę. Czy będzie to dobry wybór?

- Jose Mourinho w Realu Madryt? To jest duża kontrowersja. Wielu moich kolegów z zespołu, na przykład Iker Casillas i inni, mieli opinię, że to nie jest ten czas. Jeżeli Real chce sięgnąć po Jose, to znaczy, że nie ma planu na przyszłość - powiedział w rozmowie z "Kanałem Sportowym" Jerzy Dudek.

Rozwiń

Przypomnijmy, polski bramkarz występował w ekipie ze stolicy Hiszpanii w latach 2007-2011. Tam też zawiesił buty na kołku. Łącznie dla "Los Blancos" rozegrał 12 spotkań, był rezerwowym golkiperem.

- Real chce wziąć Mourinho tu i teraz. To bardzo doświadczony trener. Może poradzić sobie w tym trudnym momencie, na przestrzeni jednego czy dwóch sezonów. Z tego jest znany, że w krótkim okresie jest w stanie wyciskać z zespołów wszystko - analizuje Dudek.

- Jeszcze na 100 proc. nie pokusiłbym się, nie powiedziałbym, że Mourinho przyjdzie. On sam dwa dni temu mówił, że nikt z Madrytu się z nim nie kontaktował (...) Real stoi przed dużą decyzją. Tak jak w poprzednich latach Barcelona miała dużą presję na zdobycie mistrzostwa, tak teraz Real Madryt musi odpowiedzieć mistrzostwem lub jakimś trofeum, bo jest w trudnym momencie. Musi przyjść ktoś, kto to poukłada - podsumował wątek "Królewskich".

Jerzy Dudek PAUL ELLIS AFP

Jose Mourinho PATRICIA DE MELO MOREIRA AFP

Mourinho wróci do Madrytu? Hiszpanie nie mają wątpliwości BRUNO DE CARVALHO AFP





Szwajcaria - Wielka Brytania. Skrót meczu Polsat Sport