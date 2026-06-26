Jednak zostaje, zwrot akcji w Barcelonie. Negocjacje pilnie wznowione

Spore przetasowania czekają kadrę Barcelony przed nowym sezonem. Poza Robertem Lewandowskim, który za kilka dni przestanie być oficjalnie zawodnikiem "Dumy Katalonii" z drużyną prowadzoną przez Hansiego Flicka ma rozstać się kilku piłkarzy. Pierwsi na liście są Marc Casado i Roony Bardghji.

Wydawałoby się, że obecnie priorytetem dla Barcy jest sprowadzenie następcy "Lewego". Niemal każdego dnia pojawiają się nowe doniesienia dotyczące Juliana Alvareza, który publicznie zadeklarował chęć odejścia z Atletico. Uwaga działaczy "Blaugrany" została jednak przekierowana na innego zawodnika.

Transfer Cancelo priorytetem Barcelony. Trudne negocjacje z Saudyjczykami

Prawdziwe zachwyty wywołuje postawa Joao Cancelo na mundialu, który wrócił z wypożyczenia z Barcelony - formalnie pozostaje zawodnikiem związanym kontraktem z Al Hilal. I choć mistrzowie Hiszpanii chcieliby go zatrzymać na dłużej, sprawa jest skomplikowana.

Jeszcze niedawno panował pesymizm względem transferu Cancelo. Wskazywano na wysokie wymagania finansowe Saudyjczyków, a także kwestie finansowego Fair Play. Z ustaleń redakcji "SPORT" wynika, że doszło do zwrotu akcji.

Przełom ws. Cancelo, negocjacje na zaawansowanym etapie. Jednak zostanie?

Hiszpanie wskazują, że 32-latek jest dla Hansiego Flicka absolutnym priorytetem, a negocjacje w trybie pilnym zostały wznowione. Wiele kont poświęconych Barcelonie w mediach społecznościowych wprost już ogłasza, że Cancelo jednak zostaje - porozumienie jest już ponoć o włos.

Dyrektor sportowy "Azulgrany" - Deco jest w ostatnich dniach w stałym kontakcie z agentem reprezentanta Portugalii - Jorge Mendesem. Domknięcie definitywnego transferu bocznego defensora z Al Hilal pozostaje kwestią czasu.

Joao Cancelo do tej pory na mistrzostwach świata w USA, Kanadzie i Meksyku rozegrał pełne 90 minut z Demokratyczną Republiką Konga i 45 minut przeciwko Uzbekistanowi, w którym to meczu zanotował asystę. Jest niekwestionowanym graczem wyjściowego składu Portugalczyków.

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