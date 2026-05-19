Odejście Roberta Lewandowskiego po czterech latach oznacza, że w FC Barcelona pojawił się wakat na pozycji środkowego napastnika.

W klubie wiedżą, że nie mogą tak tego zostawić. Od razu w świat poszła wiadomość, że sprowadzenie nowego snajpera będzie dla Barcy priorytetem na letnie okno transferowe.

Julian Alvarez, który wcześniej znajdował się na samym szczycie listy życzeń, jest dla klubu z Katalonii zawodnikiem niemożliwym do sprowadzenia z powodu ceny. Atletico Madryt nie chce sprzedać go ligowemu rywalowi za mniej niż 100-120 milionów euro.

W ostatnich dniach pojawił się jednak temat innego Argentyńczyka. Media poinformowały, że FC Barcelona rozpoczęła starania o sprowadzenie Lautaro Martineza z Interu Mediolan.

Lautaro Martinez w Barcelonie? Argentyńczyk ucina temat transferu

Argentyńczyk niemal całą swoją karierę spędził właśnie w klubie ze stolicy Lombardii. Stał się jego legendą, a teraz świętował zdobycie krajowego dubletu. Czy klubowy kolega Piotra Zielińskiego jest zainteresowany zmianą klubu?

Osobiście zabrał głos na ten temat.

- Zdecydowanie chciałbym zakończyć karierę w Interze. Moja rodzina i ja jesteśmy szczęśliwi. Trudno mi sobie wyobrazić siebie gdziekolwiek indziej w dzisiejszych czasach. W piłce nożnej nigdy nic nie wiadomo, ale jeśli mnie nie wyrzucą, zostanę tutaj - wyznał Lautaro Martinez cytowany przez "La Gazzetta dello Sport".

Trudno wyobrazić sobie scenariusz, w krórym Inter Mediolan uznałby, że chce sprzedać Lautaro Martineza. Transfer do FC Barcelona został więc przekreślony właśnie przez powyższą wypowiedź.

FC Barcelona musi szukać więc dalej. Należy pamiętać, że sprowadzenie napastnika nie jest jej jedynym celem na transferowe lato. Drużynę Hansiego Flicka zasilić ma jeszcze uniweralny skrzydłowy oraz środkowy obrońca.

W grze nadal pozostaje Joao Pedro, który nie został powołany na mistrzostwa świata w reprezentacji Brazylii. Chelsea FC tego zawodnika również nie sprzeda Barcelonie tanio.

Po bramce Lautaro Martineza (z lewej) Inter remisował z Pisą 2:2 Piero CRUCIATTI AFP

Przed momentem Lautaro Martinez pokonał golkipera Empoli ALBERTO PIZZOLI AFP

Robert Lewandowski JOSEP LAGO AFP

Zbigniew Boniek: Dzisiaj skład Interu zaczyna się od Piotra Zielińskiego Polsat Sport