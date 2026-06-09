Robert Lewandowski jest już jedną nogą poza Barceloną, a wraz z końcem czerwca będzie już obiema. Po czterech latach kończy się przygoda Polaka z ekipą "Dumy Katalonii", która usilnie poszukuje jego następcy. Musi się liczyć w związku z tym ze sporym wydatkiem.

FC Barcelona chce zatrzymać Joao Cancelo. Saudyjczycy postawili twarde warunki

"Blaugrana" nie skupia się jednak wyłącznie na sprowadzeniu nowego napastnika. Zależy jej bardzo na zatrzymaniu Joao Cancelo, który spisywał się kapitalnie i "wygryzł" z podstawowego składu Alejandro Balde. Wystarczyły mu 23 spotkania, żeby zanotować dwa trafienia i dorzucić cztery asysty.

A Hilal pierwotnie przyjęło postawę twardego negocjatora i nie zamierzało Barcy ułatwiać sprowadzenia Portugalczyka, który związał się z klubem z Arabii Saudyjskiej kontraktem do końca czerwca przyszłego roku.

Początkowo FC Barcelona starała się przekonać Saudyjczyków do sprzedaży lewego obrońcy za symboliczną kwotę. Ci jednak oczekiwali ponad 10 milionów euro. Jak wynika z ustaleń redakcji "SPORT", doszło do zwrotu akcji, a Cancelo jest bardzo bliski pozostania w stolicy Katalonii.

Nowe ustalenia ws. transferu Cancelo. Porozumienie o krok

Mistrzowie Hiszpanii już dawno mieli ustalić z nim szczegóły kontraktu. Pierwotnie Al Hilal gotowe było zmienić swoje wymagania finansowe, choć postawiło przy tym zaskakujący warunek. Wystosowało prośbę o wymianę zawodników.

Łączeni z klubem z Rijadu od dłuższego czasu byli Raphinha i Marc Casado. O ile sprzedaż Brazylijczyka dla Hansiego Flicka nie wchodzi w grę, o tyle wydaje się, że zespół z Camp Nou bez większych sentymentów pożegnałby się z wychowankiem.

Operacja jest już na zaawansowanym etapie, na co duży wpływ miała osoba agenta Cancelo - Jorge Mendesa. Ten jest w świetnych stosunkach z oboma klubami. Al Hilal ma obniżyć wymagania finansowe niemal do minimum. Wysłało przy tym prośbę o zorientowanie się, którzy piłkarze "Azulgrany" byliby zainteresowani przeprowadzką do Arabii Saudyjskiej.

Wydaje się, że transfer definitywny reprezentanta Portugalii do Barcelony pozostaje już tylko kwestią czasu. Sam defensor jest zakochany w klubie i zrobi wszystko, byleby tylko pozostać na Camp Nou.

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