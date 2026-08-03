FC Barcelona dopięła już kilka transferów na czele z Anthonym Gordonem i Karimem Adeyemim. Kadra wciąż jednak daleka jest od skompletowanej. Największy problem pojawił się z obsadą środka ataku.

Mistrzowie Hiszpanii wciąż nie zdołali sprowadzić następcy Roberta Lewandowskiego, a jedną nogą poza klubem, zgodnie z relacją mediów jest Ferran Torres. Hiszpan czuje się niedoceniany, a Barca wciąż nie przedłużyła z nim wygasającego za rok kontraktu. W związku z tym gotowy jest odejść do PSG, które wykazuje się największą determinacją w próbach jego pozyskania.

Cancelo wraca do Barcelony. Szczegóły kontraktu ustalone

Wzmocnień, zdaniem Hansiego Flicka wymagają także inne pozycje, w tym boki obrony. Alejandro Balde i Jules Kounde w sezonie 2025/26 rozczarowywali, w przeciwieństwie do Joao Cancelo. Portugalczyk po półrocznym wypożyczeniu wrócił jednak do Al Hilal. FC Barcelona, jak podaje "SPORT" dopięła jednak swego i jest o krok od finalizacji transferu definitywnego.

Saudyjczycy początkowo byli niechętni sprzedaży Cancelo, jednak w ostatnich dniach miało dojść do zwrotu akcji. Zgodnie z ustaleniami Hiszpanów, za reprezentanta Portugalii "Duma Katalonii" zapłaci jedynie 10 milionów euro.

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Obie strony mają już uzgodnione najważniejsze warunki transferu, a sam piłkarz osiągnął porozumienie z Barcą w sprawie kontraktu jeszcze pod koniec poprzedniego sezonu. Finalizację transferu opóźniały jednak kwestie podatkowe. Klub z Camp Nou jest przekonany, że już wkrótce uda się je rozwiązać.

Cancelo, trenujący obecnie za zgodą władz Al Hilal indywidualnie, ma podpisać dwuletni kontrakt. Saudyjczycy zresztą sprowadzili już na jego pozycję reprezentanta Arabii Saudyjskiej Mohammeda Mahzariego.

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Do Barcelony Cancelo wróci po wpadce, jaką reprezentacja Portugalii zanotowała na mundialu. Za takową można uznać dopiero drugie w grupie miejsce za Kolumbią, które poskutkowało koniecznością rywalizacji w 1/16 finału z Chorwacją, a później w 1/8 z Hiszpanią. "Nawigatorzy", postrzegani przez wielu za jednego z faworytów do tytułu mistrzowskiego, pożegnali się z turniejem na stosunkowo wczesnym etapie. Hiszpania wygrała wówczas 1:0.

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Choć w pewnym momencie panował pesymizm odnośnie do transferu Cancelo, wiadomość o tym, że jednak wraca on na Camp Nou wywołała w mediach niemałe poruszenie. Zwłaszcza, że jego występy na mistrzostwach świata były pozytywnym akcentem w grze przeciętnych Portugalczyków.

Joao Cancelo Ayman Aref AFP

Joao Cancelo GONGORA AFP

Robert Lewandowski, Marcus Rashford, Fermin Lopez oraz Joao Cancelo Alberto Gardin AFP





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