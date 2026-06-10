Jednak postawił na swoim, zwrot akcji ws. odejścia. FC Barcelona przekonana

Po tym, jak przesądzona została przyszłość Roberta Lewandowskiego, który na Camp Nou na kolejny sezon nie zostanie, FC Barcelona planowała rozwiązać kwestie sytuacji zawodników takich jak Marc Casado, czy Roony Bardghji.

Casado na wylocie z Barcelony. Flick na niego nie stawia

Hiszpan w drugim sezonie pod wodzą Flicka mocno spadł w hierarchii pomocników, a jego rola została ograniczona. Stał się zawodnikiem rotacyjnym, z którego trener korzystał stosunkowo rzadko. W związku z tym wskazywany był jako jeden z pierwszych w kolejce do odejścia.

Jedną z opcji było włączenie go w operację transferu definitywnego Joao Cancelo. Al Hilal było zainteresowanie sprowadzeniem wychowanka "Dumy Katalonii". Tyle że on sam ma jasną wizję na swoją przyszłość i nie jest ona zbieżna z planami klubu.

Hiszpan jednak postawi na swoim? Nie chce transferu definitywnego

Dziennikarze "Diario AS" ujawnili, że Casado wyklucza transfer definitywny z Barcelony. Zgodziłby się za to na wypożyczenie. Miałoby ono posłużyć mu w zdobyciu doświadczenia i walki o miejsce w składzie "Blaugrany". Mimo nikłej liczby minut w kampanii 2025/26 pomocnik wierzy, że może być ważnym ogniwem drużyny.

Z doniesień wynika, że Casado, w przeciwieństwie do Roberta Lewandowskiego może postawić na swoim. Byłby to spory zwrot akcji względem skreślanego już przez wielu zawodnika.

"SPORT" podawał niedawno, że Hiszpan jest bliski porozumienia z Realem Betis. Ekipa z Sewilli od dłuższego czasu negocjuje z jego przedstawicielami, a sam Casado mógłby liczyć na większą rolę w zespole. Oprócz Betisu trafił on także na radar Bayeru Leverkusen, a także kilku drużyn z Premier League.

W ostatnim sezonie Casado rozegrał dla Barcelony 1397 minut. Zanotował w 34 spotkaniach tylko jedną asystę. Nic dziwnego, że jego wartość rynkowa według Transfermarkt w przeciągu roku spadła z 30 do 18 milionów euro.

Los Angeles Stadium gotowe na początek mistrzostw świata 2026. WIDEO SARAH LAI / AFPTV / AFP AFP