Jednak nowy kontrakt. Barcelona pod ścianą. Rozmowy o pozostaniu nieuniknione

FC Barcelona przygotowuje się na życie po Robercie Lewandowskim. 37-latek kilka dni temu ogłosił, że po sezonie 2025/26 opuszcza "Dumę Katalonii". Polak ze wzruszający sposób pożegnał się już z kibicami na Camp Nou i najpewniej przeniesie się poza Europę.

Tym samym władze klubu rozpoczęły budowę składu na kolejne lata. Priorytetem na najbliższe tygodnie jest zatrzymanie Marcusa Rashforda, który w tym sezonie był wypożyczony z Manchesteru United. "Blaugrana" musi teraz wpłacić 30 milionów euro, jeśli chce zatrzymać Anglika. To wydaje się kwestią czasu.

Barcelona pod ścianą. Zapadła decyzja ws. Ferrana Torresa

Nieco bardziej skomplikowana wydaje się być sytuacja Ferrana Torresa, który po odejściu Lewandowskiego jest jedynym środkowym napastnikiem w zespole. Kontrakt Hiszpana wygasa 30 czerwca 2027 roku, a w obecnym sezonie jest zdecydowanie jedną z czołowych postaci w talii trenera Hansiego Flicka. Wystąpił on w 48 meczach, w których strzelił 21 goli i zanotował 2 asysty.

Hiszpański "Sport" donosi, że "zarząd Barcelony stwierdził, że nie może sobie pozwolić na stratę kolejnego środkowego napastnika, mimo że wie, że głównym celem tego lata jest pozyskanie skutecznego strzelca". W tym kierunku nie poczyniono jeszcze konkretnych działań, ale dziennikarz Ferran Correas informuje, że to kwestia czasu. "Dyrektor sportowy nie skontaktował się jeszcze z agentami Ferrana Torresa, ale planuje to zrobić latem" - podkreśla Hiszpan.

Warto podkreślić, że jeszcze kilka dni temu wokół Torresa zrobiło się wiele szumu. Niektóre media informowały, że 26-latek miałby zostać sprzedany tego lata lub wymieniony na Juliana Alvareza z Atletico Madryt. "Prawda jest taka, że klub jest zdecydowany na jego pozostanie" - podsumowuje dziennikarz "Sportu".

