W skrócie Latem z Barceloną ma rozstać się wielu zawodników, w tym także ci wracający z wypożyczeń.

Według dziennikarzy "SPORT", AS Monaco jest zdecydowane wykupić Ansu Fatiego z Barcelony za 11 milionów euro.

Robert Lewandowski prawdopodobnie nie będzie już współpracował w ataku Barcelony z Ansu Fatim.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Hiszpańscy dziennikarze są zgodni co co tego, że latem dojdzie do prawdziwej fali rozstań z Barceloną. Na wylocie z klubu jest wielu zawodników, także tych, którzy obecnie grają na wypożyczeniach. A o nich łatwo zapomnieć.

Miejsca w Barcelonie nie ma dla Marca-Andre ter Stegena, a także Hectora Forta, który nie przekonał swoimi występami Hansiego Flicka. Podczas gdy wciąż niepewna pozostaje przyszłość Roberta Lewandowskiego, wszystko wskazuje na to, że rozstrzygnęła się już kwestia dalszej gry w Barcy jednego z jego kolegów z formacji ataku.

Zwrot akcji ws. Ansu Fatiego. Lewandowski ostatecznie pożegna kolegę?

Mowa o Ansu Fatim. W jego sprawie dochodziło już do kilku zwrotów akcji w związku z doniesieniami medialnymi. Na początku przygody z AS Monaco wychowanek "Dumy Katalonii" strzelał jak na zawołanie i informowano, że Francuzi wykupią go na stałe.

Później doszło do zmiany trenera i Fati musiał od nowa wyrabiać swoją pozycję w drużynie. Grał ogony, przestał notować liczby, a z Francji płynęła narracja, że AS Monaco jednak go nie wykupi. W ostatnich dnich sprawy przybrały nieoczekiwany obrót.

Reprezentant Hiszpanii trafił do siatki w meczu z Auxerre, a dobrze wyglądał także w poprzednich meczach. W związku z tym, jak informuje "SPORT", Monakijczycy ostatecznie są zdecydowani na wykupienie go z Barcelony na stałe.

Za transferem skrzydłowego przemawia także stosunkowo niska klauzula odstępnego. Ta, zgodnie z ustaleniami mediów wynosi 11 milionów euro. Sam zawodnik ma być zadowolony z pobytu w Monaco, a do tego zdaje sobie sprawę, że nie ma już przyszłości w stolicy Katalonii.

Lewandowski już nie zagra z Fatim. Kariera zniszczona przez kontuzje

W ubiegłym sezonie Robert Lewandowski starał się wspierać Fatiego na boisku, jednak ich współpraca nie należała do udanych. Polak z pewnością pogodził się już z myślą, że nie dane mu będzie wspólnie zagrać już z nim w bordowo-granatowych barwach. Kibice wyczekują już komunikatu ws. transferu Fatiego, który po licznych kontuzjach nie zdołał odbudować swojej kariery w FC Barcelona.

Dla Barcelony Ansu Fati rozegrał 123 mecze. Jego dorobek to 29 bramek i 10 asyst. Swego czasu postrzegany był jako wielki talent. Jego karierę zahamowały jednak kontuzje.

Ansu Fati

Ansu Fati i Robert Lewandowski

Robert Lewandowski w meczu z Getafe

