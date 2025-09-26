Partner merytoryczny: Eleven Sports

Ikona Barcelony kończy karierę, poruszenie w Hiszpanii. "20 lat niesamowitej historii"

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Najważniejszymi przedstawicielami "starej gwardii" Barcelony w ostatnich latach byli Lionel Messi, Luis Suarez, Jordi Alba, Gerard Pique czy Sergio Busquets. Z tego grona jeden trzy lata temu zakończył karierę, a inny zrobi to w najbliższych tygodniach, o czym właśnie zapowiedział poprzez Instagrama. Ogłosił swoją decyzję wzruszającym nagraniem i podkreślił, że odchodzi jako szczęśliwy i spełniony zawodnik. Zapowiedział przy tym nowy rozdział.

Sergio Busquets, Luis Suarez i Lionel Messi
Sergio Busquets, Luis Suarez i Lionel MessiVI-ImagesGetty Images

W poniedziałek hiszpański dziennikarz Nacho Garcia poinformował, że wraz z zakończeniem sezonu w amerykańskiej Mayor League Soccer karierę zakończy Sergio Busquets, grająca w Interze Miami legenda Barcelony i reprezentacji Hiszpanii. Żurnalista przekazywał, że oficjalne ogłoszenie nastąpi w listopadzie albo grudniu, w zależności od wyników zespołu z Florydy.

Wygląda jednak na to, że szum medialny powstały po tych doniesieniach skłonił piłkarza do przyspieszenia wydania komunikatu. W piątkowy wczesny poranek na Instagramie 37-latka pojawiła się niemal trzyminutowa rolka (2:42).

To będą moje ostatnie miesiące na boisku. Czuję, że nadszedł czas, aby pożegnać się z karierą zawodowego piłkarza. Przez prawie 20 lat cieszyłem się tą niesamowitą historią, o której zawsze marzyłem
Sergio Busquets

Sergio Busquets jeszcze w tym roku zakończy karierę. Zostanie jednak w piłce nożnej

- Odchodzę bardzo szczęśliwy, dumny, spełniony, a przede wszystkim wdzięczny... Bardzo dziękuję wszystkim, do zobaczenia wkrótce - powiedział. Filmik kończy się zdaniem: "każdy koniec jest nowym początkiem". Wydaje się więc, że "Busi" pozostanie w piłce nożnej, być może w roli szkoleniowca.

W komunikacie określił Barcelonę "klubem swojego życia". Trudno o celniejsze określenie. Grał dla niej w latach 2008-2023, zdobył z nią 3 Ligi Mistrzów, 9 mistrzostw Hiszpanii, 7 razy wygrał Copa del Rey, dołożył 10 Superpucharów - 7 krajowych i 3 europejskie. Do tego doszły 3 Klubowe Mistrzostwa Świata (w poprzednim formacie).

Złoty rozdział napisał także w kadrze narodowej. Z Hiszpanią wygrał mundial 2010 oraz EURO 2012. Łącznie dla reprezentacji wystąpił 143 razy w latach 2009-2022. Pożegnał się z nią mistrzostwami świata w Katarze, gdzie wciąż był elementem podstawowego składu.

"Czas mija, ale twoja jakość jest wieczna. Będziemy się cieszyć twoją klasą do końca sezonu" - napisał Inter Miami. MLS gra w systemie wiosna-jesień, więc zostały ostatnie tygodnie.

Co ciekawe, przez te 17 lat kariery strzelił zaledwie 19 goli. Był jednak defensywnym pomocnikiem, skupiał się na rozbijaniu ataków rywali przez odpowiednie ustawienie w poszczególnych sytuacjach na boisku.

Legenda Barcelony żegna się z boiskiem – wyjątkowy wieczór w TokioAP© 2024 Associated Press

Zobacz również:

Jacqueline Seifriedsberger
Skoki Narciarskie

34 lata i koniec. Gwiazda kończy karierę, tuż przed sezonem olimpijskim

Amanda Gawron
Amanda Gawron
Dwóch piłkarzy rywalizuje o piłkę na murawie stadionu, jeden ubrany w różowy strój, drugi w czarny z numerem 30 na plecach, obaj są skupieni na grze i dynamicznie zaangażowani w akcję.
Sergio BusquetsMegan BriggsAFP
Sergio Busquets
Sergio BusquetsAFP
Dwóch piłkarzy w trakcie akcji na boisku podczas meczu piłki nożnej, zawodnik w różowej koszulce wykonuje zagranie głową, a zawodnik w czarnej koszulce obserwuje sytuację.
Sergio BusquetsCHRIS ARJOONAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja