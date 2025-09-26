Ikona Barcelony kończy karierę, poruszenie w Hiszpanii. "20 lat niesamowitej historii"
Najważniejszymi przedstawicielami "starej gwardii" Barcelony w ostatnich latach byli Lionel Messi, Luis Suarez, Jordi Alba, Gerard Pique czy Sergio Busquets. Z tego grona jeden trzy lata temu zakończył karierę, a inny zrobi to w najbliższych tygodniach, o czym właśnie zapowiedział poprzez Instagrama. Ogłosił swoją decyzję wzruszającym nagraniem i podkreślił, że odchodzi jako szczęśliwy i spełniony zawodnik. Zapowiedział przy tym nowy rozdział.
W poniedziałek hiszpański dziennikarz Nacho Garcia poinformował, że wraz z zakończeniem sezonu w amerykańskiej Mayor League Soccer karierę zakończy Sergio Busquets, grająca w Interze Miami legenda Barcelony i reprezentacji Hiszpanii. Żurnalista przekazywał, że oficjalne ogłoszenie nastąpi w listopadzie albo grudniu, w zależności od wyników zespołu z Florydy.
Wygląda jednak na to, że szum medialny powstały po tych doniesieniach skłonił piłkarza do przyspieszenia wydania komunikatu. W piątkowy wczesny poranek na Instagramie 37-latka pojawiła się niemal trzyminutowa rolka (2:42).
To będą moje ostatnie miesiące na boisku. Czuję, że nadszedł czas, aby pożegnać się z karierą zawodowego piłkarza. Przez prawie 20 lat cieszyłem się tą niesamowitą historią, o której zawsze marzyłem
Sergio Busquets jeszcze w tym roku zakończy karierę. Zostanie jednak w piłce nożnej
- Odchodzę bardzo szczęśliwy, dumny, spełniony, a przede wszystkim wdzięczny... Bardzo dziękuję wszystkim, do zobaczenia wkrótce - powiedział. Filmik kończy się zdaniem: "każdy koniec jest nowym początkiem". Wydaje się więc, że "Busi" pozostanie w piłce nożnej, być może w roli szkoleniowca.
W komunikacie określił Barcelonę "klubem swojego życia". Trudno o celniejsze określenie. Grał dla niej w latach 2008-2023, zdobył z nią 3 Ligi Mistrzów, 9 mistrzostw Hiszpanii, 7 razy wygrał Copa del Rey, dołożył 10 Superpucharów - 7 krajowych i 3 europejskie. Do tego doszły 3 Klubowe Mistrzostwa Świata (w poprzednim formacie).
Złoty rozdział napisał także w kadrze narodowej. Z Hiszpanią wygrał mundial 2010 oraz EURO 2012. Łącznie dla reprezentacji wystąpił 143 razy w latach 2009-2022. Pożegnał się z nią mistrzostwami świata w Katarze, gdzie wciąż był elementem podstawowego składu.
"Czas mija, ale twoja jakość jest wieczna. Będziemy się cieszyć twoją klasą do końca sezonu" - napisał Inter Miami. MLS gra w systemie wiosna-jesień, więc zostały ostatnie tygodnie.
Co ciekawe, przez te 17 lat kariery strzelił zaledwie 19 goli. Był jednak defensywnym pomocnikiem, skupiał się na rozbijaniu ataków rywali przez odpowiednie ustawienie w poszczególnych sytuacjach na boisku.