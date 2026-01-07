Od kilku miesięcy hiszpańskie media spekulują na temat tego, że relacja Viniciusa Juniora i Xabiego Alonso w Realu Madryt nie są najlepsze. Punktem zapalny był wybuch gniewu Brazylijczyka, gdy trener postanowił zdjąć go z boiska w meczu z FC Barcelona na Santiago Bernabeu.

Całą pierwszą połowę sezonu Vinicius Junior spędził "pod formą", z pojedynczymi przebłyskami. Kilka razy zagrał nawet bardzo dobrze, ale jednak od zawodnika tego formatu na co dzień wymaga się o wiele więcej.

Pięć goli i osiem asyst w dwudziestu pięciu meczach we wszystkich rozgrywkach - jak na Viniciusa te statystyki nie są zbyt imponujące. Kibice Realu Madryt nadal czekają na jego przełamanie, ale gwiżdżąc na niego w ostatnich tygodniach wyrazili już swoje wielkie zniecierpliwienie.

Dzień przed półfinałem Xabi Alonso wypowiedział się na temat Viniciusa

Teraz czas na mecz z Atletico Madryt. Będzie to półfinał miniturnieju o Superpuchar Hiszpanii rozgrywany w Arabii Saudyjskiej.

W pierwszym meczu tych zawodów znów zabraknie Kyliana Mbappe, który boryka się z urazem kolana. Pod jego nieobecność dużo większa część uwagi wszystkich obserwatorów będzie skupiała się właśnie na Vinim.

Dzień przed meczem Xabi Alonso wziął udział w konferencji prasowej i powiedział, jak postrzega brazylijskiego piłkarza.

Czy między Brazylijczykiem a Baskiem naprawdę istnieje konflikt? Nie można tego wykluczyć, ponieważ poszlak sprzyjających tej teorii w ostatnich tygodniach pojawiło się naprawdę wiele. W oficjalnym przekazie trener wypowiada się o Viniciusie bardzo pozytywnie.

- Brak goli Viníciusa? Przed nami jeszcze dużo grania, a Vini będzie ważny. Potrzebujemy go w najlepszej wersji, żeby cieszył się grą na boisku. Kiedy tak jest, daje nam ten element nieprzewidywalności i przewagę w pojedynkach. Musimy go "odnaleźć". Jest dla nas kluczowy - skomentował Xabi Alonso.

Podobnej wypowiedzi na konferencji prasowej udzielił Jude Bellingham. Anglik wsparł swojego kolegę, twierdząc, że oceny na temat jego gry nie można postawić wyłącznie poprzez pryzmat bramek.

