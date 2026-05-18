Huczne pożegnanie legendy. Trener przerwał milczenie. Ogłosił ws. przyszłości
Za nami przedostatnia kolejka hiszpańskiej La Liga, podczas której doszło do kilku wzruszających momentów. Polscy kibice przede wszystkim obserwowali to, co dzieje się w Barcelonie wokół Robera Lewandowskiego. Polski napastnik ogłosił, że po sezonie opuszcza zespół. Tak więc w niedzielny wieczór miał okazję, aby pożegnać się z kibicami na Camp Nou, gdzie "Duma Katalonii" rywalizowała z Realem Betis.
Pożegnanie Lewandowskiego z Barceloną. Wzruszający weekend w Hiszpanii
Po meczu doszło do wielu pięknych scen z udziałem 37-latka, który zapisał się w historii Barcelony. Były oficjalne podziękowania oraz zdjęcia z kibicami. Nie zabrakło także łez Lewandowskiego, który był wyraźnie poruszony tym, że żegna się z klubem. Mecz zakończył się chwilę po 23:00, a Polak dopiero po północy opuścił murawę Camp Nou.
Hiszpańskie media nie pominęły tego faktu, a Lewandowski znalazł się m.in. na okładce "Sportu". Z kolei "Marca" i "As" podkreśliły, że w niedzielę nie tylko Lewandowski żegnał się ze swoim klubem. Dużo miejsca poświęcono Antoine Griezmannowi, który rozegrał ostatni mecz w barwach Atletico Madryt na Wanda Metropolitano.
35-latek był wzruszony podczas swojej przemowy i przeprosił kibiców za odejście z klubu w 2019 roku do Barcelony, którą reprezentował dwa sezony, aby ponownie wrócić do Madrytu. - Proszę, wybaczcie mi. Byłem młody i popełniłem błąd, przechodząc do Barcelony - podkreślał.
Griezmann swoją karierę kontynuować będzie w lidze MLS. Francuz będzie reprezentować barwy Orlando City.
Głośno o odejściu słynnego trenera. Teraz przemówił ws. swojej przyszłości
W ostatnim czasie wiele znaków zapytania pojawiło się także wokół trenera Atletico, Diego Simeone. Argentyńczyk sugerował, że w obliczu braku jakiegokolwiek trofeum w tym sezonie, może odejść z klubu po 17 latach.
Po niedzielnym meczu przeciwko Gironie (1:0) dał do zrozumienia, że nigdzie się jednak nie rusza.
Myślę o sobie, o tym, jaki jestem i jak podejść do nowego sezonu. Mam też nadzieję, że dołączą do nas dobrzy zawodnicy
Tym samym dał do zrozumienia, że nie powiedział w Madrycie jeszcze ostatniego słowa. Jednocześnie podkreślił, że najpierw skupia się na ostatnim meczu w sezonie przeciwko Villarreal. - Postaramy się zakończyć sezon najlepiej jak potrafimy. Gwarantuje, że damy z siebie wszystko - dodał.