Hity w losowaniu, los niełaskawy dla Barcelony. Pojedzie do Madrytu

Za nami losowanie półfinałów Pucharu Króla. W gronie najlepszej czwórki rozgrywek znalazły się FC Barcelona, Atletico Madryt, Athletic Club i Real Sociedad, które w zeszłym tygodniu w 1/8 finału wyeliminowały odpowiednio Albacete, Real Betis, Valencię i Deportivo Alaves.

Każdy mógł trafić na każdego, nie było żadnych obostrzeń czy rozstawień. Przypomnijmy, że runda 1/2 finału to jedyna, w której rozgrywa się dwumecz. Było więc jasne, że jeśli dany zespół zostanie wylosowany jako pierwszy w parze, to rewanżową konfrontację rozegra na wyjeździe.

Wydaje się, że obecnie w najgorszej formie jest Athletic (bilans 3-2-5 w ostatnich 10 meczach), znacznie podniósł się "La Real" (niepokonany od 9 gier), "Atleti" zawsze jest groźne, co pokazało rozbijając "Los Verdiblancos" 5:0, a "Duma Katalonii" broni tytułu i jest liderem LaLiga, co mówi samo przez siebie.

Ceremonia zaczęła się o godzinie 13:00 w sali im. Luisa Aragonesa w siedzibie federacji w Las Rozas. Jako pierwszy wylosowane zostało Atletico Madryt, następnie do drugiej pary los przydzielił Athletic Club. Następnie na stołeczny zespół trafiła Barcelona, a na ten z San Mames lokalny rywal, Real Sociedad. Oznacza to, że mamy dwa hity - starcie dwóch z trzech najlepszych hiszpańskich ekip oraz derby Kraju Basków. Rewanże na Spotify Camp Nou oraz Anoecie.

Pierwsze spotkania odbędą się 10 i 11 lutego, a te rewanżowe 4 i 5 marca. Finał jeszcze nie ma dokładnej daty, choć wiele wskazuje na 18 kwietnia.

Pary półfinałowe Pucharu Króla 2025/2026:

Atletico Madryt - FC Barcelona

Athletic Club - Real Sociedad

Ferran Torres Francisco Macia AFP

Nico Williams GUILLERMO MARTINEZ / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Antoine Griezmann AFP

Kamil Łączyński: Jest mi trochę wstyd, bo uważam, że ten zespół nie powinien tak grać. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport