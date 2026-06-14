Hitowy transfer Barcelony, a tu nagłe wieści ws. Yamala. Głośno o konflikcie

Igor Szarek

Oprac.: Igor Szarek

Jakiś czas temu FC Barcelona zaprezentowała kibicom swojego nowego zawodnika - Anthony'ego Gordona. Od przyszłego sezonu angielski skrzydłowy stanie się kolejnym ważnym trybikiem w ofensywnej machinie "Blaugrany". Hiszpańscy dziennikarze już teraz wieszczą nadciągający konflikt między Gordonem a Lamine Yamalem. Jego zarzewiem ma stać się prestiżowe wyróżnienie.

Lamine Yamal w koszulce Barcelony
Lamine YamalJOSE BRETONAFP

Mimo bardzo dobrego sezonu FC Barcelona nie zamierzała osiadać na laurach. Tuż po zakończeniu rozgrywek włodarze katalońskiej ekipy rozpoczęli starania, których celem było dokonanie hitowych wzmocnień składu.

Te przyniosły efekt już 29 maja. To właśnie tego dnia "Blaugrana" oficjalnie ogłosiła pozyskanie nowego zawodnika. Anthony Gordon, bo o nim mowa, opuścił szeregi Newcastle, przenosząc się do stolicy Katalonii. Wedle doniesień, włodarze Barcelony mieli zapłacić za niego aż 80 milionów euro.

Tym sposobem Gordon stał się kolejnym elementem niezwykle bogatej ofensywy Barcelony. Będzie mógł w niej współpracować z takimi zawodnikami jak Raphinha czy Lamine Yamal. Mimo oczywistych zalet, może to jednak skutkować pewnymi niesnaskami.

Hiszpanie wieszczą konflikt w Barcelonie. W roli głównej Lamine Yamal

Zdaniem dziennikarzy portalu "MARCA", w niedalekiej przyszłości w Barcelonie może dojść do swego rodzaju konfliktu. Jego zarzewiem stanie się jeden z prestiżowych elementów gry - wykonywanie rzutów karnych. Dotychczas głównym egzekutorem "jedenastek" był oczywiście Yamal. Zdaniem ekspertów z Półwyspu Iberyjskiego sytuacja ta może jednak ulec zmianie.

- Lamine Yamal był piłkarzem Barcelony, który wykonał najwięcej rzutów karnych w sezonie 2025/26. Oddał siedem strzałów z jedenastego metra. Patrząc jednak w przyszłość, ma poważnego rywala [...]. Anthony Gordon, pierwszy nabytek Barcelony na przyszły sezon, to prawdziwy specjalista od rzutów karnych. W sezonie 2025/26 wykonał 10 "jedenastek" i każdą z nich zamienił na bramkę. Dzięki temu osiągnął 100% skuteczność w tym elemencie gry. Wykonał 9 rzutów karnych dla Newcastle oraz 1 dla reprezentacji - piszą hiszpańscy dziennikarze.

Na pierwszy rzut oka brzmi to jak błahostka. Warto jednak zauważyć, że możliwość wykonywania rzutów karnych to dla wielu zawodników ogromne wyróżnienie. Niejednokrotnie zdarzało się, że ten element gry stanowił kość niezgody między kolegami z ekipy. Niewykluczone, że taka sama sytuacja może wydarzyć się również w Barcelonie. Pozostaje mieć nadzieję, że Hansi Flick zdoła wypracować rozwiązanie, które zadowoli wszystkich jego podopiecznych.

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