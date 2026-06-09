- Benfica poinformowała CMVM (Portugalską Komisję ds. Rynku Papierów Wartościowych), że Real Madryt sformalizował zamiar zatrudnienia José Mourinho za 15 milionów euro, a trener wyraził na to zgodę. Dziękuję, José Mourinho - ogłosił portugalski klub w oficjalnym komunikacie opublikowanym we wtorek już po godzinie 23:00.

Rozwiń

Tego samego dnia Real Madryt ogłosił wakat na stanowisku trenera, żegnając się z dotychczasowym szkoleniowcem Alvaro Abreloą.

- Real Madryt i Alvaro Arbeloa doszli do porozumienia w sprawie zakończenia jego kadencji na stanowisku trenera pierwszego zespołu. Real jest głęboko wdzięczny Alvaro Arbeloi, który przez cały czas swojej kariery w klubie, począwszy od gry w naszej akademii konsekwentnie wykazywał się lojalnością, zaangażowaniem i profesjonalizmem. Jest uosobieniem wartości naszego klubu - przekazała ekipa "Królewskich".

Hiszpan przejął stery w drużynie Realu awaryjnie w trakcie sezonu, zastępując w styczniu swojego rodaka i byłego kolegę z szatni - Xabiego Alonso.

Jose Mourinho przenosi się do Realu Madryt. Benfica żegna trenera

Teraz na Estadio Santiago Bernabeu nastaną czasy Jose Mourinho, który ma odbudować szatnię, podnieść morale zespołu i przede wszystkim zaprowadzić porządek, narzucając piłkarzom rządy silnej ręki.

To właśnie "The Special One" odbudował potęgę Realu Madryt na początku ubiegłej dekady, trafiając do stolicy Hiszpanii w 2010 roku. Był to okres dominacji Barcelony Pepa Guardioli. Portugalczyk podjął jednak rękawicę, zdobywając w ciągu trzech sezonów jedno mistrzostwo, jeden Puchar Króla i jeden krajowy Superpuchar.

Zobaczymy, jak skończy się jego powrót na Bernabeu, który wcale nie będzie łatwy. Któż jak nie Jose Mourinho może jednak zaprowadzić porządek w szatni Realu Madryt. Zwłaszcza, że 63-latek cieszy się zaufaniem prezesa Florentino Pereza, który w weekend zapewnił sobie reelekcję na szczycie klubowych władz. I jak obiecał, tak zrobił zatrudniając właśnie Portugalczyka.

Jose Mourinho VALTER GOUVEIA AFP

Jose Mourinho ED VAN DE POL / Orange Pictures / DPPI via AFP AFP





Los Angeles Stadium gotowe na początek mistrzostw świata 2026. WIDEO SARAH LAI / AFPTV / AFP AFP