Hiszpańskie media rozpływają się nad Szczęsnym. Te słowa mówią wszystko. "Zbawiciel"

To nie mogło się lepiej zakończyć. Mecz z 15 maja 2025 roku miał zaważyć o losach tegorocznego mistrzostwa Hiszpanii, które od jakiegoś czasu wielkimi krokami zbliżało się do gabloty FC Barcelony. Mimo to pierwsza odsłowna meczu z Espanyolem wcale nie zwiastowała korzystnego wyniku. Co prawda do przerwy zawodnicy FC Barcelony mieli kilka sytuacji pod bramką rywali, lecz ich skuteczność pozostawiała wiele do życzenia. Po drugiej strony murawy natomiast również nie pachniało nudą. W okolicy 16. minuty Espanyol miał bowiem niezwykle dogodną szansę na objęcie prowadzenia, które w dłuższej perspektywie mogło całkowicie odmienić losy tego pojedynku. Jedynie świetna dyspozycja Wojciecha Szczęsnego powstrzymała "Dumę Katalonii" przed utratą gola. Ostatecznie "Duma Katalonii" zwyciężyła to starcie wynikiem 2:0, sięgając tym samym kolejne już trofeum w tym sezonie.

