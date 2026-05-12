Hiszpański gigant wykupiony, to będzie nowy właściciel. Legenda Realu w akcji

Ekipa Sevilla FC, jedna z najbardziej utytułowanych drużyn w historii hiszpańskiego futbolu, będzie mieć niebawem za sobą kolejny raczej mierny sezon, który w najgorszym wypadku może zakończyć nawet jako spadkowicz z Primera Divison.

Obecne wyniki "Los Nervionenses" bez dwóch zdań nie mogą więc zadowalać kibiców, ale w Andaluzji zaczęła się tlić nadzieja na wielkie - rewolucyjne wręcz - zmiany w klubie. Niebawem nad zespołem z Estadio Ramon Sanchez Pizjuan ma bowiem objąć rządy nowa grupa włodarzy.

Sevilla FC trafi w nowe ręce. Legenda hiszpańskiej piłki dopina transakcję

Już jakiś czas temu pojawiły się spekulacje, że Sevillę może przejąć konsorcjum na czele którego stoi Sergio Ramos - teraz wygląda na to, że sprawa jest już dopinana na ostatni guzik, o czym poinformował na portalu X Fabrizio Romano.

"Sergio Ramos kończy proces zakupu Sevilli i zostanie nowym właścicielem klubu. Umowa jest już dopięta, a jego brat Rene również bierze udział w procesie. Czekamy na oficjalne i formalne kroki prawników przed wydaniem oświadczenia" - przekazał włoski dziennikarz.

Sevilla to wyjątkowy klub dla Sergio Ramosa

Wybór drużyny był tu oczywiście nieprzypadkowy - 40-latek to wychowanek SFC, który był członkiem "Los Nervionenses" w dwóch okresach: 1996-2005 oraz 2023-2024, w międzyczasie zaliczając też przygody z Realem Madryt oraz Paris Saint-Germain.

Ramos w ostatnim czasie związany był zawodowo z meksykańskim CF Monterrey, które opuścił wraz z początkiem bieżącego roku. Choć oficjalnie nie zakończył on jeszcze swej futbolowej kariery, to wygląda na to, że defensor coraz mocniej zmierza do tego kroku, skupiając się na innych aspektach piłkarskiego świata.

