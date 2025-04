Hiszpanie ocenili Wojciecha Szczęsnego za mecz z Realem Mallorca

Polak w swoim 25. występie w barwach FC Barcelony zaliczył już 13 czyste konto i znów był bardzo pewnym punktem swojego zespołu. Mimo że miał niewiele pracy, to hiszpańskie media doceniły jego grę, a dziennik "AS" stwierdził nawet, że postawa Polaka stwarza... coraz większy kłopot dla Hansiego Flicka.

" Pracy nie miał zbyt wiele, ale z tej, którą miał, wywiązał się perfekcyjnie . Znamienne było to, że nie dopuścił do postępów Mallorki. Po części dzięki jego inteligencji i intuicji w dośrodkowaniach przy niespotykanym dotąd składzie obrony" - czytamy z kolei w katalońskim "L'Esportiu" .

"Decydujący w dwóch interwencjach, udaremnił dwa dośrodkowania w polu karnym, które mogłyby zakończyć się golami, gdyby dotarły do celu. Polak nadal utrudnia życie Flickowi, zwłaszcza po powrocie Ter Stegena. Kolejny mecz na zero " - piszą z zaskakująco dziennikarza madryckiego "AS-a" .

Okazję do kolejnego występu Wojciech Szczęsny będzie miał już 26 kwietnia. Na ten dzień i godz. 22:00 zaplanowano finał Pucharu Króla, w którym FC Barcelona zmierzy się z Realem Madryt. Będzie to drugie "El Clascio" z udziałem naszego bramkarza. W pierwszym "Blaugrana" wygrała 5:2, a był to finał Superpucharu Hiszpanii. Ogólnie w swojej karierze Polak rozegrał cztery spotkania przeciwko "Królewskim". Dwa w barwach AS Romy i po jednym dla Juventusu (ale wówczas wystąpił jedynie przez minutę - red.) oraz FC Barcelony. Dwa z tych meczów wygra i dwa przegrał, wpuszczając przy tym sześć bramek.