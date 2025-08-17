Hiszpanie zachwyceni rywalem Szczęsnego. Polak nie ma na co liczyć

FC Barcelona w imponującym stylu zainaugurowała nowy sezon La Liga. W pierwszej serii gier drużyna Hansiego Flicka pojechała na Majorkę, gdzie rozegrała naprawdę szalony mecz. A to dlatego, że po 45. minutach gospodarze musieli grać w dziewiątkę po dwóch czerwonych kartkach.

Po bramkach Raphinhi i Ferrana Torresa w drugiej połowie cudowne trafienie dołożył Lamine Yamal. Choć goście triumfowali 3:0, to po ostatnim gwizdku ich trener - łagodnie mówiąc - nie był zachwycony. - Nie podobał mi się ten mecz [w naszym wykonaniu]. To ważne trzy punkty, ale nie podobał mi się sam mecz. Po wyniku 2:0 i dwóch czerwonych kartkach drużyna grała na 50 procent. Muszę mówić o tym wprost: nie podobało mi się to - grzmiał Niemiec.

Pełne 90 minut między słupkami w zespole mistrzów Hiszpanii spędził Joan Garcia. Przypomnijmy, na początku lipca 24-latek został ściągnięty z Espanyolu za 25 milionów euro. Od dawna mówiło się, że to Hiszpan jest szykowany na podstawowego bramkarza Barcelony w tym sezonie. I wszystko wskazuje na to, że tak właśnie będzie.

Garcia zajął miejsce Wojciecha Szczęsnego. Nie wspominając już o Marcu-Andre ter Stegenie czy Inakim Peni. W sobotni wieczór były golkiper naszej kadry nie pojawił się nawet w kadrze meczowej. Wszystko przez to, że wciąż nie doczekał się rejestracji w La Liga. To wiele mówi o jego aktualnej pozycji w klubie. Funkcję rezerwowego Joana Garcii w spotkaniu z Mallorcą pełnił Pena.

Jak spisał się nowy nabytek mistrzów Hiszpanii? Wystarczy zerknąć do mediów z Półwyspu Iberyjskiego. "Zawsze dobrze ustawiony, pomagał obronie, wychodząc z pola karnego, zatrzymywał piłki nadlatujące w jego stronę i był faulowany po wybiciu piłki wychodzącej z pola karnego. Nieskazitelny, oficjalny debiut" - czytamy na łamach "Mundo Deportivo".

"Bardzo pewny swoich interwencjach, aż do tych trzech głównych. Dobrze ustawiony, obronił niebezpieczne uderzenia, takie jak chociażby strzał Muriqiego, od którego otrzymał cios w twarz, nie ponosząc konsekwencji" - odnotowali dziennikarze katalońskiego "Sportu". "Debiut w lidze bramkarza, dla którego Barcelona była gotowa zerwać współpracę z Marcem-Andre ter Stegenem. Wystarczyła jedna obrona, aby zapewnić sobie czyste konto" - uzupełnił hiszpański oddział portalu goal.com.

W takiej sytuacji można przypuszczać, że w tej kampanii Wojciech Szczęsny będzie miał tylko pojedyncze szanse na grę, np. w Pucharze Króla czy Superpucharze Hiszpanii. Ale najpierw musi poczekać, aż jego nazwisko będzie mogło pojawić się w meczowej kadrze. Kolejny mecz Barcelona rozegra w sobotę 23 sierpnia na wyjeździe przeciwko Levante.

