Hiszpanie zachwyceni po hicie La Ligi. Wskazali prawdziwego bohatera Barcelony. Padło konkretne nazwisko

Ten mecz rozgrzał hiszpańskich kibiców do czerwoności. 3 stycznia w ramach 18. kolejki La Ligi starły się ze sobą dwie katalońskie potęgi piłkarskie - FC Barcelona oraz Espanyol. Dotychczas bezpośrednie pojedynki tych ekip przeważnie układały się na korzyść "Blaugrany". Bardzo ambitni podopieczni Manolo Gonzaleza chcieli jednak przerwać hegemonię swoich rywali zza miedzy.

Mieli oni jeszcze jeden powód, aby 3 stycznia wyjść naprzeciw piłkarzy Hansiego Flicka w bojowych nastawieniach. Dostępu do bramki "Dumy Katalonii" broni bowiem Joan Garcia, który podczas letniego okna transferowego zamienił Espanyol na Barcelonę. Ten ruch wywołał ogromne zniesmaczenie wśród kibiców "Papużek". Skutki transferu 24-letniego golkipera widoczne są zresztą aż do teraz.

Niemniej, to właśnie obecność Joana Garcii w szeregach rywali okazała się prawdziwym gwoździem do trumny dla piłkarzy Espanyolu. Były bowiem momenty, w których to oni przejmowali inicjatywę, tworząc sobie kilka świetnych okazji do zdobycia gola. Wówczas do akcji wkraczał ich były zawodnik. Mimo bijącej zewsząd wrogiej aury, młody golkiper bezbłędnie wywiązywał się ze swojego zadania. To w głównej mierze dzięki jego interwencjom FC Barcelona odniosła końcowy sukces.

Hiszpanie wskazali bohatera Barcelony. Wybór mógł być tylko jeden

Niejednokrotnie zdarza się, że w pomeczowych analizach eksperckich praca bramkarzy bywa dużo mniej doceniana, niż wysiłki zawodników z pola. Wyjątek od tej reguły stanowią opisywane wyżej derby Barcelony.

Kandydatów do miana bohatera "Dumy Katalonii" było tego dnia kilku. Z pewnością zaliczał się do tego grona Robert Lewandowski, który po wejściu z ławki rezerwowych popisał się trafieniem, pieczętującym los Espanyolu. Chwilę wcześniej gola przepięknej urody zdobył także powracający po kontuzji Dani Olmo. Przy obydwu trafieniach swój udział miał również dający fenomenalną zmianę Fermin Lopez. Te wyczyny, choć wielkie, bledną jednak przy tym, czego dokonywał tego dnia wspomniany Joan Garcia.

Zawsze powtarzano, że tytuły zdobywa się golami, a także interwencjami. Napastnicy zazwyczaj zdobywają pochwały i nagrody indywidualne, ale bramkarz, dzięki swoim interwencjom, decyduje również o wynikach rozgrywek. A Joan Garcia, transfer roku Barcelony, jest na dobrej drodze, by to osiągnąć. [...]. Jego występ w derbach Katalonii był kolejnym decydującym meczem bramkarza z Sallent de Llobregat. [...]. Jest bramkarzem w najlepszej formie w La Liga, jednym z najbardziej zdecydowanych w obronie i kluczowym wzmocnieniem Barcelony w jej kolejnej próbie zdobycia Ligi Mistrzów

Fenomenalne postawa 24-latka ma również swoje odzwierciedlenie w liczbach. Bramkarz Barcelony obronił tego dnia wszystkie 6 strzałów, które zmierzały w kierunku jego siatki. Warto podkreślić, że większość z nich miała realne szanse zaskoczenia golkipera. Skuteczna interwencja wymagała więc od Garcii popisania się niebywałym refleksem oraz nienagannymi umiejętnościami czytania gry. Nic dziwnego, że to właśnie hiszpański golkiper został wybrany zawodnikiem sobotniego meczu, a tamtejsi dziennikarze pieją z zachwytu nad jego niedoścignioną formą, która zapewniła "Dumie Katalonii" kolejny komplet punktów.

Joan Garcia Jose Breton AFP

Interwencja Joana Garcii w meczu z Espanyolem Pedro Salado Getty Images

Joan Garcia i Robert Lewandowski David Ramos - UEFA Getty Images

