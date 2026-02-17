Kiedy Barcelona przegrywa dwa mecze w pięć dni, można mówić o kryzysie. Najpierw została rozbita 4:0 przez Atletico w pierwszym półfinałowym spotkaniu Pucharu Króla. Potem przyszedł czas na derby stolicy Katalonii, w których to Girona triumfowała 2:1.

Mimo wszelkich kontrowersji sędziowskich przy drugiej bramce gospodarzy na przestrzeni całego starcia Barcelona zaprezentowała się po prostu kiepsko. Jeden z gorszych meczów w tym sezonie rozegrał Ferran Torres. Jego miejsca zajął Robert Lewandowski, który również kompletnie nie pomógł kolegom. Przez 18 minut spędzonych na murawie notował fatalne podania oraz nie zrobił nic, co mogłoby przybliżyć gości do drugiego trafienia.

Porażka sprawiła, że ekipa Hansiego Flicka spadła z fotela lidera. Na nim z dwupunktową przewagą zasiada obecnie Real Madryt. Hiszpańscy dziennikarze nie przestają analizować wczorajszego potknięcia katalońskiego klubu. Jeden z nich wprost uderzył w samego Niemca, zrzucając na niego odpowiedzialność za to, co stało się w meczu z Gironą.

- Barcelona to drużyna, która sama sobie stwarza problemy. Będę się powtarzał, ale oni nie grają w obronie słabo, tylko bardzo słabo. Najgorsze, co spotkało Hansiego Flicka jest to, że oszalał - powiedział cytowany przez dziennik "Sport" Manolo Lama w programie "Cope", który bezpośrednio obwinił Flicka za ostatnie wyniki jego zespołu.

Następnie ekspert przeszedł do konkretnych decyzji trenera. - Wystawianie Daniego Olmo na pozycji środkowego pomocnika, organizatora gry, kiedy on nie przejmuje piłki, to tak, jakby nie grał ani w ataku, ani w obronie. Fermín praktycznie nie odebrał żadnej piłki przez cały mecz - grzmi.

Idąc dalej, zdaniem Lamy goście grali w formacji 4-1-5, w której napastnicy nie potrafili narzucić pressingu, co przekładało się na brak pomocy linii defensywy. Efekt był taki, że zawodnicy Girony z łatwością dochodzili do kolejnych sytuacji, wykorzystując chaos i luki w obronie rywali. Słyszymy również, że po poniedziałkowej porażce Barcelona "ożywiła Madryt, który nie rozegrał do tej pory żadnego błyskotliwego meczu".

- Bardzo źle broniliśmy, zwłaszcza przy przejściach z obrony do ataku. Byliśmy źle ustawieni i trudno było nam powstrzymać ofensywę Girony. Potrzebowaliśmy więcej kontroli, mniej błędów. W pierwszej połowie mieliśmy więcej okazji, ale musimy mieć większą wolę zwycięstwa w takich meczach - to już słowa samego Hansiego Flicka, cytowanego przez platformę "Flashscore". W niedzielę o godz. 16:15 Barcelona zagra u siebie z Levante w 25. kolejce La Liga.

Hansi Flick AFP

Robert Lewandowski JOAN MONFORT East News

Hansi Flick MIGUEL RIOPA AFP

