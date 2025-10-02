Partner merytoryczny: Eleven Sports

Hiszpanie wściekli po hicie LM. Wskazali winnego porażki Barcelony. Padło konkretne nazwisko

Plany na mecz z PSG były zupełnie inne. Paryżanie przyjechali na wzgórze Montjuic mocno osłabieni, co Flick i jego podopieczni chcieli skrzętnie wykorzystać. Do pewnego momentu gra układała się pod ich dyktando, lecz w końcówce pierwszej połowy wszystko zaczęło się mocno sypać. W ferworze boiskowych zmagań pojawiła się okazja, aby "Duma Katalonii" odzyskała kontrolę. Zdaniem Hiszpanów, mocno kontrowersyjna decyzja arbitra "okradła" jednak Barcelonę z ułatwiającej drogę do zwycięstwa sytuacji.

Spośród wszystkich środowych spotkań Ligi Mistrzów ten mecz jawił się jako niekwestionowany szlagier. 1 października do rywalizacji przystąpiła bowiemFC Barcelona oraz PSG. Francuski zespół to oczywiście obrońcy tytuły z ubiegłorocznej edycji, natomiast Hiszpanie od jakiegoś czasu jawią się jako solidny kandydat do zgarnięcia najważniejszego europejskiego trofeum po latach posuchy.

W początkowej fazie meczu wydawało się, że "Duma Katalonii" będzie w stanie zdetronizować paryżan. Szybko narzuciła swoje tempo gry, co doprowadziło do otwarcia wyniku już w 19. minucie. Radość po golu Ferrana Torresa trwała jednak raptem kilkanaście minut.

Chwilę przed zakończeniem pierwszej połowy do głosu doszedł bowiem 19-letni Senny Mayulu, który w tym spotkaniu musiał zastąpić jednego z licznie kontuzjowanych gwiazdorów PSG. Wywiązał się z tego zadania idealnie, dając swojej drużynie wyrównanie. Ostatnim akcentem tej części spotkania była natomiast żółta kartka dla Nuno Mendesa, co okazało się istotne w dalszej rywalizacji.

Po powrocie na boisko Barcelona nie mogła odzyskać swojego rytmu z początku starcia. PSG natomiast napierało coraz mocniej, a i skutecznie neutralizowało ataki Katalończyków. To właśnie w jednej z akcji defensywnych doszło do sytuacji, która w hiszpańskich mediach wywołała niemałe poruszenie.

Kontrowersje w szlagierze LM. Hiszpanie wściekli po decyzji arbitra

W okolicy 60. minuty meczuLamine Yamal przypuścił rajd prawym skrzydłem. Zbliżając się do pola karnego zaczął schodzić do środka, nadziewając się na wspomnianego Nuno Mendesa. Portugalczyk nie przebierał w środkach przy próbie powstrzymania gwiazdora "Dumy Katalonii".

Sędzia zdecydował, że zawodnik PSG przekroczył dopuszczalne zasady, co dla wielu hiszpańskich kibiców oznaczało rychłe usunięcie go z boiska. Prowadzący to spotkanie Michael Oliver miał jednak inne zdanie na ten temat. Angielski arbiter rzut wolny przyznał, lecz nie zamierzał karać zawodnika drugim żółtym kartonikiem.

Kontrowersyjna decyzja wywołała lawinę komentarzy w mediach. Na łamach portalu "Mundo Deportivo" były arbiter Barrenechea Montero wprost przyznał, że Mendes powinien być w tamtej sytuacji usunięty z boiska.

Nuno powinien dostać kartkę za podcięcie Yamala na skraju pola karnego. Byłaby to druga żółta kartka dla zawodnika PSG
Barrenechea Montero

Wtórował mu inny były arbiter oraz analityk sędziowski Iturralde Gonzalez. W tej sytuacji był pewny wyciągnięcia drugiej żółtej kartki, a brak takowej oznaczał, że angielski sędzia zdecydował się "wybaczyć" to przewinienie zawodnikowi PSG.

Ostatecznie Nuno Mendes nie opuścił placu gry, a co więcej, został on wybrany zawodnikiem spotkania. Wojciech Szczęsny skapitulował bowiem w 90. minucie, dzięki czemu to paryżanie mogli cieszyć się zwycięstwem w hitowym starciu LM.

