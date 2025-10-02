Hiszpanie wściekli po hicie LM. Wskazali winnego porażki Barcelony. Padło konkretne nazwisko

Spośród wszystkich środowych spotkań Ligi Mistrzów ten mecz jawił się jako niekwestionowany szlagier. 1 października do rywalizacji przystąpiła bowiemFC Barcelona oraz PSG. Francuski zespół to oczywiście obrońcy tytuły z ubiegłorocznej edycji, natomiast Hiszpanie od jakiegoś czasu jawią się jako solidny kandydat do zgarnięcia najważniejszego europejskiego trofeum po latach posuchy.

W początkowej fazie meczu wydawało się, że "Duma Katalonii" będzie w stanie zdetronizować paryżan. Szybko narzuciła swoje tempo gry, co doprowadziło do otwarcia wyniku już w 19. minucie. Radość po golu Ferrana Torresa trwała jednak raptem kilkanaście minut.

Chwilę przed zakończeniem pierwszej połowy do głosu doszedł bowiem 19-letni Senny Mayulu, który w tym spotkaniu musiał zastąpić jednego z licznie kontuzjowanych gwiazdorów PSG. Wywiązał się z tego zadania idealnie, dając swojej drużynie wyrównanie. Ostatnim akcentem tej części spotkania była natomiast żółta kartka dla Nuno Mendesa, co okazało się istotne w dalszej rywalizacji.

Po powrocie na boisko Barcelona nie mogła odzyskać swojego rytmu z początku starcia. PSG natomiast napierało coraz mocniej, a i skutecznie neutralizowało ataki Katalończyków. To właśnie w jednej z akcji defensywnych doszło do sytuacji, która w hiszpańskich mediach wywołała niemałe poruszenie.

Kontrowersje w szlagierze LM. Hiszpanie wściekli po decyzji arbitra

W okolicy 60. minuty meczuLamine Yamal przypuścił rajd prawym skrzydłem. Zbliżając się do pola karnego zaczął schodzić do środka, nadziewając się na wspomnianego Nuno Mendesa. Portugalczyk nie przebierał w środkach przy próbie powstrzymania gwiazdora "Dumy Katalonii".

Sędzia zdecydował, że zawodnik PSG przekroczył dopuszczalne zasady, co dla wielu hiszpańskich kibiców oznaczało rychłe usunięcie go z boiska. Prowadzący to spotkanie Michael Oliver miał jednak inne zdanie na ten temat. Angielski arbiter rzut wolny przyznał, lecz nie zamierzał karać zawodnika drugim żółtym kartonikiem.

Kontrowersyjna decyzja wywołała lawinę komentarzy w mediach. Na łamach portalu "Mundo Deportivo" były arbiter Barrenechea Montero wprost przyznał, że Mendes powinien być w tamtej sytuacji usunięty z boiska.

Nuno powinien dostać kartkę za podcięcie Yamala na skraju pola karnego. Byłaby to druga żółta kartka dla zawodnika PSG

Wtórował mu inny były arbiter oraz analityk sędziowski Iturralde Gonzalez. W tej sytuacji był pewny wyciągnięcia drugiej żółtej kartki, a brak takowej oznaczał, że angielski sędzia zdecydował się "wybaczyć" to przewinienie zawodnikowi PSG.

Ostatecznie Nuno Mendes nie opuścił placu gry, a co więcej, został on wybrany zawodnikiem spotkania. Wojciech Szczęsny skapitulował bowiem w 90. minucie, dzięki czemu to paryżanie mogli cieszyć się zwycięstwem w hitowym starciu LM.

Nuno Mendes i Luis Enrique FREDERIC J. BROWN / AFP AFP

Lamine Yamal (z lewej) kontra Nuno Mendes ALBERTO ESTEVEZ PAP

Hansi Flick DENNIS AGYEMAN AFP

Złota Piłka: Dembélé czy Lamine – kto zasłużył na zwycięstwo? POLSAT GO