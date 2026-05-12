Wydaje się niemal pewne, że po zakończeniu rozgrywek z posadą trenera pierwszej drużyny Realu pożegna się Alvaro Arbeloa. Hiszpan zdaje się bowiem kompletnie nie panować nad szatnią, w której coraz częściej dochodzi do karygodnych incydentów.

W gronie jego potencjalnych następców widnieje kilka nazwisk, lecz jedno zdecydowanie wybija się ponad pozostałych kandydatów. Mowa o Jose Mourinho, który na Santiago Bernabeu wspominany jest z dużym sentymentem. Pod wodzą tego szkoleniowca "Królewscy" zdobyli między innymi mistrzostwo La Ligi (2011/2012), puchar Hiszpanii (2010/2011) oraz superpuchar Hiszpanii (2012/2013).

Portugalski szkoleniowiec przyznał ostatnio, że nie miał jeszcze bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami swojej byłej ekipy. Hiszpańscy dziennikarze twierdzą natomiast, że jego agent przeprowadzał wstępne rozmowy z klubem. Przekazali oni również opinii publicznej kilka innych ciekawych informacji.

Mourinho przeanalizował sytuację Realu. Błyskawiczne wnioski legendy

Zdaniem żurnalistów hiszpańskiego "ASA", Jose Mourinho miał dokonać wstępnej analizy sytuacji Realu Madryt. Ta popchnęła go natomiast do sformułowania dwóch postulatów, które mają stać się podwaliną pod ewentualne nawiązanie współpracy z madryckim zespołem.

- Mourinho chciałby mieć wpływ na decyzje, które zostaną podjęte, nie tyle w kwestii nazwisk nowych zawodników, co raczej pozycji, które wymagają wzmocnienia. Jego wstępna ocena wskazuje, że skład jest w niektórych obszarach bardzo nierówny. Po drugie, Mourinho zależy na strukturze klubu. Nie chodzi tu o strukturę organizacyjną, dyrekcję sportową czy dyrekcję piłkarską, ale o zapewnienie poszanowania hierarchii i pracy wszystkich działów. Obszar pierwszej drużyny zawsze znajduje się pod ścisłą kontrolą Mourinho - piszą hiszpańscy dziennikarze.

Portugalczyk uznawany jest w środowisku piłkarskim za prawdziwego fachowca. Nie boi się on wygłaszać bolesnych opinii na temat problemów w prowadzonych przez siebie ekipach. Dla gwiazdorów Realu, takich jak Kylian Mbappe czy Vinicius Junior, którzy w ostatnim czasie zarządzani byli przez mocno ugodowego Arbeloę, może to być prawdziwa "terapia szokowa".

