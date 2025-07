Hiszpanie ujawniają. Gwiazdor Barcelony uderzył pięścią w stół. Żąda zerwania kontraktu

FC Barcelona zaliczyła fenomenalny sezon 2024/2025, sięgając po niemalże wszystkie możliwe trofea. Nic więc dziwnego, że wielu graczy wyraża chęć pozostania w ekipie obecnego mistrz Hiszpanii. Jednym z nich jest Wojciech Szczęsny, który po długich tygodniach oczekiwania podpisał nową umowę z "Blaugraną " . Kontrakt polskiego golkipera ma obowiązywać do 2027 roku.

W kolejce po nową umowę stoi także holenderski pomocnik Frenkie de Jong. 28-latek już jakiś czas temu zadeklarował, że w sprawie swojej przyszłości widzi tylko jedną drogę - związanie się z "Dumą Katalonii" na kolejne lata . Mówił wówczas, iż nie widzi scenariusza, w którym miałby odejść jako wolny zawodnik, o czym przez pewien czas się spekulowało. Na decyzję Holendra miały wpłynąć owocne efekty współpracy z Hansim Flickiem oraz polepszenie relacji z zarządem zespołu. Pod wodzą niemieckiego szkoleniowca de Jong rozegrał łącznie 46 spotkań, czyli o 16 więcej, niż miało to miejsce w sezonie poprzednim, kiedy to FC Barcelona prowadzona była przez Xaviego . Warto jednak wspomnieć, że wówczas większość absencji pomocnika wynikała z dość licznych kontuzji. Teraz de Jong jest jednym z kluczowych zawodników FC Barcelony, a jego gra może zachwycać kibiców. Nic więc dziwnego, że obie strony walczą o podpisanie nowej, znacznie dłuższej umowy. Na drodze tego celu stoi jednak pewna przeszkoda.

Jak podaje hiszpański portal "as.com" Frenkie de Jong wciąż nie zawarł nowego porozumienia z klubem, choć już jakiś czas temu uznano jego odnowienie za niemal przesądzone. Powodem takiego stanu rzeczy mają był "problemy biurokratyczne" dotyczące wieloletniego agenta piłkarza - Aliego Dursuna. Wedle doniesień, 28-latek jest zdecydowany, aby zakończyć współpracę ze swoim agentem, przez którego do teraz nie udało się sfinalizować nowej umowy piłkarza. Ten ma bowiem żądać zbyt wysokiego wynagrodzenia, a ponadto w przeszłości był nawet oskarżany o pewne nieprawidłowości w przekazywaniu informacji swojemu klientowi .

Problem polega na tym, że Dursun nie daje za wygraną i sukcesywnie przedłuża proces zrywania umowy ze swoim podopiecznym. De Jong ma być jednak zdecydowany i według doniesień Rogera Torello powierzył on sprawę zakończenia współpracy z dotychczasowym agentem swojemu prawnikowi. Dodatkowo w przekazanych przez Hiszpanów informacji wynika, że piłkarz miał już także podjąć potajemną współpracę z innym agentem, którego tożsamość nie została jednoznacznie potwierdzona. Spekuluje się jednak, że może to być Pini Zahavi. W takim wypadku przedłużenie umowy Holendra wydaje się niemal pewne, a jednocześnie może się ono także okazać zbawienne dla klubu ze stolicy Katalonii. Mówi się bowiem, że nowy kontrakt to również niższe wynagrodzenie, które pozwoli drużynie na lepszą sytuację finansową, która wciąż daleka jest obecnie od ideału.