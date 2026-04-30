Hiszpanie ujawniają. Bunt w szatni Realu Madryt, Mbappe nie mógł się tego spodziewać

Po nieudanym sezonie 2024/2025 Real Madryt zalicza obecnie bardzo bliźniacze rozgrywki. Ekipa ze stolicy kraju już wcześniej odpadła z tegorocznej edycji: pucharu Hiszpanii, superpucharu Hiszpanii oraz Ligi Mistrzów.

Co prawda, "Królewscy" wciąż mogą sięgnąć po tytuł mistrzowski, jednak ich szanse pozostają jedynie matematyczne. Na 5 kolejek przed zakończeniem sezonu La Ligi tracą oni bowiem aż 11 punktów do liderującej Barcelony. Na domiar złego, te zespoły mają przed sobą jeszcze jeden bezpośredni pojedynek. Powyższe czynniki powodują, że obecny sezon prawdopodobnie już teraz można spisywać na straty.

Wiele wskazuje na to, że piastujący stanowisko szkoleniowca Realu Alvaro Arbeloa może już powoli żegnać się ze swoimi podopiecznymi. Co więcej, hiszpańskie media zdążyły nawet wskazać nazwiska jego potencjalnych następców.

Piłkarze Realu wskazali swojego trenera. Faworyt Mbappe odrzucony

W najwęższym gronie szkoleniowców znalazły się ostatecznie dwa nazwiska ze ścisłego trenerskiego topu: Jurgen Klopp oraz Jose Mourinho. Włodarze Realu chcą bowiem postawić na absolutnego specjalistę, który tchnąłby nowe życie w coraz bardziej chwiejący się projekt.

Portugalski trener, który lata temu święcił triumfy z "Królewskimi" zdawał się także osobistym faworytem Kyliana Mbappe. Francuski gwiazdor poinformował o tym w dość niecodzienny sposób - ze swojego oficjalnego konta na Instagramie polubił post, sugerujący dołączenie Mourinho do Realu.

Okazuje się jednak, że jego koledzy nie podzielają tego wyboru. Jak donoszą dziennikarze "Cadena SER", większa część szatni opowiedziała się za kandydaturą Jurgena Kloppa. "The Special One" ma być w ich oczach "czasową bombą", prowadzącą do coraz większych konfliktów w zespole.

Real Madryt jest obecnie w bardzo ciężkim położeniu. Plan stworzenia "Galacticos 2.0" póki co nie przynosi zakładanych rezultatów. Największe gwiazdy zespołu zdają się bowiem nie do końca rezonować ze sobą na boisku, co bezpośrednio prowadzi do niezadowalających rezultatów madryckiej ekipy.

Kylian Mbappe

Jose Mourinho

Dean Huijsen, Dani Carvajal i Vinicius Junior w barwach Realu Madryt

