Hiszpanie tylko na to czekali. Ogłaszają ws. Wojciecha Szczęsnego, koniec sagi

Wojciech Szczęsny, który jesienią zeszłego roku kończył karierę, kilka tygodni temu przedłużył kontrakt z FC Barceloną o dwa lata. Po szalonym sezonie, kiedy zgarnął z klubem trzy trofea, teraz szykowany jest do roli zmiennika nowej "jedynki" między słupkami. Został nią ściągnięty z Espanyolu Joan Garcia.

Jak na razie Polak nie może zasiąść nawet na ławce rezerwowych. Wszystko przez to, że Katalończycy do tej pory nie spięli budżetu w ten sposób, aby spełnić wymogi La Liga dotyczące rejestracji zawodników. Tym sposobem nazwisko Szczęsnego nie pojawiło się w kadrze meczowej przy okazji dwóch pierwszych kolejek, w których Barcelona wygrywała z Mallorcą (3:0) i Levante (3:2) na wyjeździe.

Hiszpanie skaczą z radości. Przyszłość Szczęsnego wyjaśniona

Jak przekazywały hiszpańskie media, 35-latek będzie mógł zostać zarejestrowany, jeśli z ekipy mistrzów Hiszpanii odejdą poszczególni zawodnicy. Okazuje się, że do zgłoszenia naszego rodaka do rozgrywek przyczyni się wypożyczenie Inakiego Peni do Elche.

26-latek był już widziany na lotnisku, oficjalne komunikaty są kwestią czasu. "Zawodnik podróżował z rodziną samolotem rejsowym do Elche, aby przejść badania lekarskie i zatwierdzić operację. Elche pokonało inne zainteresowane drużyn, takich jak Celta Vigo i Como, i udało mu się przekonać zarówno zawodnika, jak i FC Barcelonę, jego rodzimy klub" - informowały katalońskie media.

Z odejścia Peni ucieszyli się eksperci "Mundo Deportivo", którzy podkreślili, że w takiej sytuacji Polak doczeka się rejestracji. "Inak Pena odchodzi, a Szczęsny wchodzi" - czytamy w tytule jednego z artykułów.

"Wypożyczenie Hiszpana do klubu z Elche uwolni część pensji w kadrze Barcelony, co jest niezbędne, aby móc zarejestrować Wojciecha Szczęsnego. Polski bramkarz w zeszłym sezonie był kluczowym zawodnikiem, teraz będzie kontynuował grę w Barcelonie" - dodano.

Hiszpanie są spokojni o formę byłego golkipera naszej kadry. "Zapewni niezawodność i doświadczenie. Szczęsny będzie dla Hansiego Flicka natychmiastową alternatywą" - podkreślono, wymieniając zalety 35-latka.

W niedzielę o godz. 21:30 FC Barcelona zmierzy się na wyjeździe z Rayo Vallecano. Być może do tego spotkania Katalończykom uda się uprawnić Polaka do gry w La Liga.

