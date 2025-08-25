Hiszpanie trąbią ws. Szczęsnego. Nie jest dobrze. Polak wciąż czeka

W poprzednim sezonie Wojciech Szczęsny przeżył przygodę życia. Kilka tygodni po zakończeniu kariery trafił do FC Barcelony, z którą zdobył krajowe mistrzostwo, Puchar Króla i Superpuchar Hiszpanii. Od początku stycznia Polak był pierwszym wyborem Hansiego Flicka.

Obecnie 35-latek ma być rezerwowym bramkarzem, zapewniającym spokój i doświadczenie. "Jedynką" został ściągnięty z Espanyolu Joan Garcia. Jak na razie nowy nabytek katalońskiego zespołu radzi sobie całkiem przyzwoicie. W pierwszej kolejce w starciu Mallorcą (3:0) zachował czyste konto. Tydzień później dwukrotnie musiał wyciągać piłkę z siatki w meczu z Levante (3:2).

Gruchnęły wieści ws. Szczęsnego. Polak musi się z tym pogodzić

Nawet jeśli Flick chciałby wpuścić Szczęsnego na boisko, nie mógłby tego zrobić. Wszystko przez to, że polski bramkarz nadal nie doczekał się rejestracji w rozgrywkach La Liga.

To nie pierwsza sytuacja, w której Barcelona ma problemy na tej płaszczyźnie. Z pewnością wielu kibiców pamięta incydent z Danim Olomo, którego także nie dało się od razu zgłosić do hiszpańskiej ligi. Tego lata scenariusz z Wojciechem Szczęsnym i innymi zawodnikami jest podobny.

Kiedy Polak doczeka się "zaszczytu" wpisania do meczowego protokołu? W poniedziałek świeże wieści przekazano na "El Partidazo de COPE". Okazuje się, że w podobnej sytuacji jest również Gerard Martin i Roony Bardghji. Cała trójka będzie mogła zostać zarejestrowana, jeśli klub pożegna się z... trzema innymi piłkarzami.

Mowa o Inakim Peni, Oriolu Romeu i Hectorze Forcie. Pierwszy z nich jest "bliski odejścia na wypożyczenie", drugi "ma odejść z wolną kartą", trzeci nadal żyje w niepewności". Od dawna mówiło się, że Fort opuści zespół mistrzów Hiszpanii, w którym nie dostawałby zbyt wiele minut na grę. Za to ściągnięciem 26-letniego bramkarza interesuje się Elche.

W najbliższą niedzielę o godz. 21:30 FC Barcelona w trzeciej serii gier La Liga zmierzy się na wyjeździe z Rayo Vallecano. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej w Interii Sport.

