Hiszpanie trąbią o Szczęsnym. Nagła decyzja Barcelony, sprowadzają bramkarza

FC Barcelona drugi rok z rzędu pod koniec września dostaje cios związany z kontuzją kolana bramkarza. W poprzednim sezonie w wyjazdowym meczu z Villarreal poważnych problemów zdrowotnych nabawił się Marc-Andre ter Stegen, który przegapił prawie cały sezon. Wówczas klub zdecydował się na awaryjny transfer, a wybrankiem działaczy okazał się Wojciech Szczęsny.

Polak pozostał w zespole na kolejny sezon, co sprawia, że kontuzja kolana Joana Garcii nie jest dla Barcelony tak dotkliwa, jak to miało miejsce po komunikacie ws. zdrowia Niemca. Dodatkowo Hiszpan wypada na około sześć tygodni, co również zdecydowanie łagodzi ból w tej sytuacji, mimo że przegapi kilka naprawdę wielkich meczów, jak hity z PSG czy Realem Madryt.

Szczęsny numerem jeden. Zdecydowany ruch Barcelony

Hiszpańskie media po komunikacie medycznym ws. Garcii od razu zaczęły wskazywać "palcem" na Szczęsnego, który ma zastąpić Garcię bez utraty jakości. Problem pojawił się jednak za plecami Polaka, bo Inaki Pena jest wypożyczony do Elche, a 19-letni Diego Kochen wyleciał na mundial do lat 20. Co sprawiałoby, że przy potencjalnym problemach Szczęsnego prawdopodobnie na murawie zastąpiłby go 18-letni Eder Aller.

Jak się jednak okazuje, takiej konieczności nie będzie. FC Barcelona bowiem wobec kontuzji Garcii błyskawicznie ruszyła do działania. Zdaniem dziennikarzy "Mundo Deportivo" Barcelona ściąga Kochena z Chile, gdzie niebawem rozpocznie się młodzieżowy mundial, aby Amerykanin już w niedzielne popołudnie zasiadł na ławce rezerwowych podczas meczu z Realem Sociedad.

Według Sergio Escario to osobista prośba Hansiego Flicka, który chce mieć Kochena na ławce w razie kontuzji lub czerwonej kartki dla Szczęsnego. Mierzący 190 centymetrów wzrostu Amerykanin w klubie gra od 2019 roku, już w poprzednim sezonie dość regularnie był powoływany przez niemieckiego szkoleniowca, dzięki czemu w swoim CV ma już mistrzostwo Hiszpanii.

Na zdjęciu bramkarze FC Barcelona: Wojciech Szczęsny oraz Marc-Andre ter Stegen Alexandre Martins / Alexandre Martins / DPPI via AFP / Gongora / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Na zdjęciu Wojciech Szczęsny oraz Joan Garcia w akcji podczas meczu z FC Barcelona Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP / MANAURE QUINTERO / AFP AFP

Wojciech Szczęsny straci niebawem miejsce w wyjściowym składzie FC Barcelona? Marc-Andre ter Stegen zdaje się być bardzo blisko wielkiego powrotu... Alberto Gardin / NurPhoto / NurPhoto via AFP - x.com/FabrizioRomano AFP