Hiszpanie trąbią o Mbappe. Kilka słów prawdy. W tle to, co zrobił Viniciusowi

Kylian Mbappe rozgrywa obecnie drugi sezon w barwach Realu Madryt. W lipcu 2024 roku "Królewscy" wreszcie doczekali się upragnionego transferu Francuza, o którym marzyli od wielu lat. Na start Mbappe w 59 spotkaniach strzelił aż 44 gole.

Obecnie jego statystyki również są niczego sobie. Po 38 meczach gwiazdor Realu ma na koncie aż 39 bramek we wszystkich rozgrywkach. Mimo to hiszpańscy eksperci mają wiele zastrzeżeń do jego gry i dyspozycji.

Oto co Hiszpanie napisali o Mbappe. To może zaboleć

"Mbappe pudłuje. Francuska gwiazda zaciera swoje sensacyjne statystyki w ostatnich siedmiu meczach" - napisał tamtejszy dziennik "Marca". Zdaniem tamtejszych dziennikarzy forma 27-latka znacząco zaczęło odbiegać od tej, którą prezentował w poprzedniej kampanii.

"W ostatnich siedmiu spotkaniach francuski napastnik zdobył tylko jedną bramkę. Przeciwko Bayernowi, i to w kluczowym momencie, ale nadal to tylko jeden gol. Bardziej niepokojący jest jednak inny fakt: Mbappe przeszedł od potrzeby około czterech strzałów do 25, aby trafić do siatki. Wieczór przeciwko Bayernowi, nawet mimo ustalenia wyniku 1:2, odzwierciedla moment, przez który przechodzi Francuz" - czytamy w dalszej części analizy.

Oliwy do ognia dolewa kataloński "Sport". Gazeta ta stawia następującą tezę: Nie dość że Kylian Mbappe na ten moment nie zachwyca skutecznością, to w dodatku negatywnie wpływa na innego kluczowego zawodnika Realu.

"Mbappe psuje najlepszą wersję Viníciusa" - napisano w tytule jednego z artykułów. "Kylian pod względem bramek jest w kryzysie od czasu urazu kolana na początku grudnia, które ograniczyło jego występy (...) Bez Mbappe Real Madryt rozegrał najlepsze mecze sezonu" - odnotowano. 25-letni skrzydłowy nie trafił do siatki od pięciu spotkań.

Idąc dalej, boiskowa integracja Francuza i Brazylijczyka ma pozostawiać wiele do życzenia. "Fakty pokazują, że obecność Mbappe nie sprzyja grze Viníciusa, który przyznaje, że nie do końca potrafi nawiązać kontakt z kolegą z drużyny, mimo że łączą ich 'wspaniałe relacje'. Kylian wkracza w jego strefy, nie potrafi odczytać zwodów podczas kontrataków, nie otwiera mu przestrzeni, odciągając obrońców. Wręcz przeciwnie, ma trudności z wyszukiwaniem wolnego pola. Mimo wszystko Vinícius wyłożył mu pięć asyst, podczas gdy Mbappe nie ma na koncie żadnej" - odnotowano.

Po porażce 1:2 z Bayernem Monachium w pierwszym ćwierćfinałowym meczu Ligi Mistrzów w środę Real Madryt będzie chciał odrobić starty na Allianz Arena.

