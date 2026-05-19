Ewa Pajor już nie raz miała okazję poczuć smak zwycięstwa w meczach pucharowych. Na swoim koncie posiada ona bowiem między innymi dziewięć Pucharów Niemiec, które wywalczyła jako zawodniczka VfL Wolfsburga.

16 maja 2026 roku Polka, do swojej bogatej kolekcji, dołożyła jeszcze Puchar Królowej. Mimo rozegrania pełnego wymiaru minut, napastniczka z kraju nad Wisłą nie zdołała wstrzelić się w bramkę rywalek. Zapisała jednak na swoim koncie asystę przy pierwszym trafieniu, którego autorką była Claudia Pina. Dzięki solidnej grze wszystkich zawodniczek "Blaugrany", klubowa gablota katalońskiej ekipy została zasilona o kolejne drogocenne trofeum.

Ewa Pajor z podbitym okiem. Polka musiała się tłumaczyć

Asysta to nie jedyna rzecz, z jaką napastniczka z kraju nad Wisłą opuściła tego dnia murawę. O kolejnej "pamiątce" dowiedzieliśmy się podczas niedawnego spotkania z mediami. Ewa Pajor kompletnie zaskoczyła hiszpańskich dziennikarzy, wychodząc do nich z... wyraźnie podbitym okiem.

Polka została naturalnie poproszona o wyjaśnienia. Mogliśmy się dowiedzieć, że przyczyną urazu było zderzenie z Patricią Guijarro podczas przytoczonego wcześniej finałowego starcia. Na całe szczęście, brak jest informacji o poważniejszych urazach polskiej napastniczki.

Sezon 2025/2026 zdecydowanie układa się po myśli katalońskich zawodniczek. Zdołały one sięgnąć już po Puchar Królowej, a także przedwcześnie przypieczętować losy ligowych zmagań. Pozostał im obecnie tylko jeden poważny front - Liga Mistrzyń.

Już 23 maja Ewa Pajor i spółka przystąpią do finału najważniejszych europejskich rozgrywek. W nim zmierzą się z francuskim Lyonem. Dla napastniczki z kraju nad Wisłą będzie to bardzo ważne wydarzenie. Dotychczas pięciokrotnie docierała ona bowiem do finału Ligi Mistrzyń, jednak ani razu nie udało jej się wznieść ku niebu tego drogocennego trofeum. Będzie to więc szósty raz, kiedy Pajor stanie przed szansą spełnienia swojego piłkarskiego marzenia.

