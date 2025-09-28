Partner merytoryczny: Eleven Sports

Hiszpanie przypomnieli sobie o Szczęsnym. Polak zbawcą Barcelony

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

- Teraz wraca Szczęsny. W drugiej połowie zeszłego sezonu wygraliśmy z nim prawie każdy mecz i trzy trofea - powiedział Hansi Flick przed niedzielnym meczem Barcelony z Realem Sociedad. Polak kolejny raz pomoże katalońskiemu klubowi, który zaczęły nawiedzać kontuzje kluczowych graczy. Sylwetkę naszego rodaka przed spotkaniem przybliżyła hiszpańska "Marca".

Bramkarz Wojciech Szczęsny i trener FC Barcelona Hansi Flick
Bramkarz Wojciech Szczęsny i trener FC Barcelona Hansi FlickJose Manuel Alvarez Rey / NurPhoto / NurPhoto via AFP / FILIPE AMORIM / AFPAFP

W ostatnim ligowym meczu przeciwko Realowi Oviedo w końcówce spotkania kontuzji nabawiał się Joan Garcia - nowy, podstawowy bramkarz FC Barcelony. Uraz okazał się na tyle poważny, że wymagał operacji. Tym samym 24-latek wypadł z gry na około cztery tygodnie.

Pod nieobecność Garcii i Marca-Andre ter Stegena, który powinien wrócić do pełnego zdrowia dopiero zimą, Hansiemu Flickowi został jeden doświadczony golkiper - Wojciech Szczęsny. Przypomnijmy, Polak trafił do katalońskiego klubu jesienią poprzedniego roku w szalonych okolicznościach. Joan Laporta i Deco ściągnęli go z emerytury, na którą przeszedł kilka tygodni wcześniej.

Cztery polskie kluby w LK. Boniek: Nie mówiłbym o sukcesiePolsat SportPolsat Sport

Hiszpanie napisali prawdę o Szczęsnym. Wieści dotarły do Barcelony. "Czas pokazał"

Na debiut musiał poczekać aż do stycznia. Wówczas pierwszy raz wyszedł na boisko w meczowym trykocie Barcelony na starcie przeciwko czwartoligowemu Barbastro. Przekonał do siebie trenera na tyle, że w drugiej połowie sezonu był "jedynką" między słupkami.

Zasługi byłego bramkarza reprezentacji Polski z poprzedniej kampanii przed niedzielnym meczem siódmej kolejki La Liga przeciwko Realowi Sociedad przypomnieli dziennikarze "Marki".

Szczęsny wraca na ratunek
czytamy w tytule.

"Rozegrał w sumie 30 meczów dla Barcelony i wygrał 24 z nich. To 80-procentowy wskaźnik sukcesu" - zaznaczono. Z Wojciechem Szczęsnym w bramce Barcelona sięgnęła po trzy trofea - krajowe mistrzostwo, Puchar Króla oraz Superpuchar Hiszpanii. Nie wspominając już o tym, że w Lidze Mistrzów ekipa Flicka dotarła do półfinału, gdzie rozegrała dwa kosmiczne mecze z Interem Mediolan.

Teraz - dokładnie po dwunastu miesiącach - Szczęsny znów jest na językach hiszpańskich mediów z racji absencji Joana Garcii. "Ponownie przychodzi Barcelonie z pomocą. Polak był inwestycją klubu w zeszłym sezonie po kontuzji ter Stegena i czas pokazał, że mieli (klub - red.) rację. Teraz bramkarz stoi przed nowym wyzwaniem" - zakończony na łamach "Marki". Relacja meczu FC Barcelona - Real Sociedad w Interii Sport.

Zobacz również:

Carlos Alcaraz dał wielki popis swych umiejętności podczas półfinału w Tokio
Tenis

Niemożliwe nie istnieje. Akcja roku Alcaraza, a potem takie ogłoszenie. Oficjalnie

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski
Piłkarz w stroju bramkarskim, skupiony podczas rozgrzewki lub treningu na stadionie, w tle rozmazane trybuny, w lewym górnym rogu mniejsze zdjęcie tej samej osoby w trakcie ćwiczeń bramkarskich.
Wojciech SzczęsnyUrbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP/Instagram.com @wojciech.szczesny1AFP
Mężczyzna w czarnej bluzie z herbem Barcelony patrzący w dół, w okręgu znajduje się dodatkowo wizerunek innego mężczyzny w jasnej bluzie sportowej.
Trener FC Barcelona Hansi Flick (z prawej) i polski bramkarz Wojciech SzczęsnyIna FASSBENDER / AFP / Ina FASSBENDER / AFPAFP
FC Barcelona. Na zdjęciu polski bramkarz Wojciech Szczęsny oraz trener Hansi Flick
FC Barcelona. Na zdjęciu polski bramkarz Wojciech Szczęsny oraz trener Hansi FlickWojciech Olkusnik/East News / AFP7 vía Europa Press/Associated Press/East NewsEast News

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja