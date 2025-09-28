Hiszpanie przypomnieli sobie o Szczęsnym. Polak zbawcą Barcelony

W ostatnim ligowym meczu przeciwko Realowi Oviedo w końcówce spotkania kontuzji nabawiał się Joan Garcia - nowy, podstawowy bramkarz FC Barcelony. Uraz okazał się na tyle poważny, że wymagał operacji. Tym samym 24-latek wypadł z gry na około cztery tygodnie.

Pod nieobecność Garcii i Marca-Andre ter Stegena, który powinien wrócić do pełnego zdrowia dopiero zimą, Hansiemu Flickowi został jeden doświadczony golkiper - Wojciech Szczęsny. Przypomnijmy, Polak trafił do katalońskiego klubu jesienią poprzedniego roku w szalonych okolicznościach. Joan Laporta i Deco ściągnęli go z emerytury, na którą przeszedł kilka tygodni wcześniej.

Na debiut musiał poczekać aż do stycznia. Wówczas pierwszy raz wyszedł na boisko w meczowym trykocie Barcelony na starcie przeciwko czwartoligowemu Barbastro. Przekonał do siebie trenera na tyle, że w drugiej połowie sezonu był "jedynką" między słupkami.

Zasługi byłego bramkarza reprezentacji Polski z poprzedniej kampanii przed niedzielnym meczem siódmej kolejki La Liga przeciwko Realowi Sociedad przypomnieli dziennikarze "Marki".

Szczęsny wraca na ratunek

"Rozegrał w sumie 30 meczów dla Barcelony i wygrał 24 z nich. To 80-procentowy wskaźnik sukcesu" - zaznaczono. Z Wojciechem Szczęsnym w bramce Barcelona sięgnęła po trzy trofea - krajowe mistrzostwo, Puchar Króla oraz Superpuchar Hiszpanii. Nie wspominając już o tym, że w Lidze Mistrzów ekipa Flicka dotarła do półfinału, gdzie rozegrała dwa kosmiczne mecze z Interem Mediolan.

Teraz - dokładnie po dwunastu miesiącach - Szczęsny znów jest na językach hiszpańskich mediów z racji absencji Joana Garcii. "Ponownie przychodzi Barcelonie z pomocą. Polak był inwestycją klubu w zeszłym sezonie po kontuzji ter Stegena i czas pokazał, że mieli (klub - red.) rację. Teraz bramkarz stoi przed nowym wyzwaniem" - zakończony na łamach "Marki". Relacja meczu FC Barcelona - Real Sociedad w Interii Sport.

Wojciech Szczęsny Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP/Instagram.com @wojciech.szczesny1 AFP

Trener FC Barcelona Hansi Flick (z prawej) i polski bramkarz Wojciech Szczęsny Ina FASSBENDER / AFP / Ina FASSBENDER / AFP AFP

FC Barcelona. Na zdjęciu polski bramkarz Wojciech Szczęsny oraz trener Hansi Flick Wojciech Olkusnik/East News / AFP7 vía Europa Press/Associated Press/East News East News