Hiszpanie piszą o odejściu Lewandowskiego. To ma być następca Polaka w Barcelonie
Fakty są takie, że za 126 dni Robert Lewandowski przestanie być zawodnikiem Barcelony. Sytuacja to ulec zmianie, jeśli klub przedłuży kontrakt z polskim napastnikiem. Na ten moment nie doczekaliśmy się takich wieści. Wiemy natomiast, że Katalończycy rozglądają się na rynku transferowym za nową "dziewiątką". Ostatnio do listy kandydatów na następcę Lewandowskiego dołączył nowy zawodnik.
W trwającym sezonie Robert Lewandowski nie ma już stałego miejsca w podstawowym składzie. Grą na pozycji napastnika dzieli się z Ferranem Torresem, który miewa wiele pozytywnych przebłysków. Jednocześnie Polak wciąż jest ważnym elementem zespołu. Po 31 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach ma na koncie 13 goli i trzy asysty.
W niedzielę kapitan naszej kadry opuścił murawę Camp Nou po 66. minutach meczu z Levante. Z boiska schodził bardzo podirytowany. Nie dość że nie zdobył bramki i często był omijany w ofensywnych akcjach kolegów, to z pewnością z tyłu głowy 37-latek ma swoją sytuację kontraktową.
To on zostanie następcą Lewandowskiego? Hiszpanie już trąbią
A wygląda następująco: 30 czerwca umowa Lewandowskiego z Barceloną wygasa. Na ten moment nie wiemy, jakie są zamiary katalońskiego klubu. Wydaje się, że sam piłkarz chciałby pozostać w zespole. Nie tylko ze względów sportowych, ale także rodzinnych. Jak na razie żadna ze stron nie przekazała konkretnych wieści ws. przyszłości naszego rodaka.
W międzyczasie Joan Laporta i Deco szukają nowego napastnika, który prędzej czy później będzie musiał wejść w buty byłej gwiazdy Bayernu Monachium. Marzeniem jest ściągniecie Juliana Alvareza, jednak w przypadku Argentyńczyka z Atletico Madryt transakcja byłaby niezwykle skomplikowana.
Dlatego - jak podaje kataloński "Sport" - jego alternatywą mógłby zostać Omar Marmoush. To 46-krotny reprezentant Egiptu. Pod koniec stycznia zeszłego roku Manchester City wykupił go z Eintrachtu Frankfurt za 75 milionów euro. W tej kampanii 27-latek w 24 meczach zdobył cztery bramki.
"W tym sezonie gra niewiele i nikt nie ma wątpliwości, że latem będzie dostępny na rynku i może być jedną z okazji, bo City mogłoby sprzedać go za mniej niż 75 milionów, które kosztował rok temu" - czytamy. Hiszpanie zdają sobie sprawę ze słabszej formy Marmousha, ale i tak upatrują w nim ciekawego zawodnika i "są bardzo uważni na jego nazwisko".
"To napastnik, który bez problemu pasowałby do stylu Barcelony i stanowi całkowicie akceptowalną operację dla klubu na wypadek odejścia Lewandowskiego" - napisano wprost. Egipcjanin jest ceniony przez samego Hansiego Flicka, może zagrać na kilku ofensywnych pozycjach.
Co ciekawe, jego transfer był już rozpatrywany wcześniej. "Był jedną z opcji na wypadek, gdyby Lewandowski odszedł po trzecim roku kontraktu, ale ostatecznie podpisał kontrakt z City" - przekazano. Obecna wartość rynkowa 27-latka wynosi 65 milionów euro, a jego kontrakt obowiązuje do 2029 roku.