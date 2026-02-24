Hiszpanie piszą o odejściu Lewandowskiego. To ma być następca Polaka w Barcelonie

W trwającym sezonie Robert Lewandowski nie ma już stałego miejsca w podstawowym składzie. Grą na pozycji napastnika dzieli się z Ferranem Torresem, który miewa wiele pozytywnych przebłysków. Jednocześnie Polak wciąż jest ważnym elementem zespołu. Po 31 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach ma na koncie 13 goli i trzy asysty.

W niedzielę kapitan naszej kadry opuścił murawę Camp Nou po 66. minutach meczu z Levante. Z boiska schodził bardzo podirytowany. Nie dość że nie zdobył bramki i często był omijany w ofensywnych akcjach kolegów, to z pewnością z tyłu głowy 37-latek ma swoją sytuację kontraktową.

To on zostanie następcą Lewandowskiego? Hiszpanie już trąbią

A wygląda następująco: 30 czerwca umowa Lewandowskiego z Barceloną wygasa. Na ten moment nie wiemy, jakie są zamiary katalońskiego klubu. Wydaje się, że sam piłkarz chciałby pozostać w zespole. Nie tylko ze względów sportowych, ale także rodzinnych. Jak na razie żadna ze stron nie przekazała konkretnych wieści ws. przyszłości naszego rodaka.

W międzyczasie Joan Laporta i Deco szukają nowego napastnika, który prędzej czy później będzie musiał wejść w buty byłej gwiazdy Bayernu Monachium. Marzeniem jest ściągniecie Juliana Alvareza, jednak w przypadku Argentyńczyka z Atletico Madryt transakcja byłaby niezwykle skomplikowana.

Dlatego - jak podaje kataloński "Sport" - jego alternatywą mógłby zostać Omar Marmoush. To 46-krotny reprezentant Egiptu. Pod koniec stycznia zeszłego roku Manchester City wykupił go z Eintrachtu Frankfurt za 75 milionów euro. W tej kampanii 27-latek w 24 meczach zdobył cztery bramki.

"W tym sezonie gra niewiele i nikt nie ma wątpliwości, że latem będzie dostępny na rynku i może być jedną z okazji, bo City mogłoby sprzedać go za mniej niż 75 milionów, które kosztował rok temu" - czytamy. Hiszpanie zdają sobie sprawę ze słabszej formy Marmousha, ale i tak upatrują w nim ciekawego zawodnika i "są bardzo uważni na jego nazwisko".

"To napastnik, który bez problemu pasowałby do stylu Barcelony i stanowi całkowicie akceptowalną operację dla klubu na wypadek odejścia Lewandowskiego" - napisano wprost. Egipcjanin jest ceniony przez samego Hansiego Flicka, może zagrać na kilku ofensywnych pozycjach.

Co ciekawe, jego transfer był już rozpatrywany wcześniej. "Był jedną z opcji na wypadek, gdyby Lewandowski odszedł po trzecim roku kontraktu, ale ostatecznie podpisał kontrakt z City" - przekazano. Obecna wartość rynkowa 27-latka wynosi 65 milionów euro, a jego kontrakt obowiązuje do 2029 roku.

FC Barcelona po potencjalnym odejściu Roberta Lewandowskiego z klubu będzie musiała rozejrzeć się za nową, mocną "dziewiątką". Joan Laporta ma już swego faworyta PAU BARRENA AFP

Robert Lewandowski Photo by MATTHIEU MIRVILLE / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Robert Lewandowski Andrzej Iwańczuk East News

