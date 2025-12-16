Hiszpanie ogłosili ws. Lewandowskiego. Koniec sagi, krzyżyk postawiony

Wszystko wskazuje na to, że po dotkliwej porażce z Chelsea (0:3) w Lidze Mistrzów kryzys w Barcelonie został zażegnany. Mistrzowie Hiszpanii wygrali pięć kolejnych spotkań, są liderami w tabeli La Liga z czterema punktami przewagi nad drugim Realem Madryt.

W niedzielę Katalończycy pokonali 2:0 Osasunę. Niestety w tym spotkaniu na murawie nie oglądaliśmy Roberta Lewandowskiego. Ponoć kapitan reprezentacji Polski zmagał się z dyskomfortem zdrowotnym. Media błyskawicznie zastanawiały się, czy nasz rodak będzie do dyspozycji Flicka na wtorkowe starcie Pucharu Króla z trzecioligowym CD Guadalajara.

Barcelona przygotowuje się do meczu z Realem Betis w La Liga © 2025 Associated Press

Hiszpanie przewidują, co zrobi Flick. Tak Barcelona ma zagrać w Pucharze Króla

Początkowo przekazywano, że ze względu na ból pleców i problemy z udem Lewandowski będzie wyłączony z gry. Szybko doczekaliśmy się jednak oficjalnego komunikatu klubu. "W dniu przedmeczowym piłkarze trenowali w deszczu na Ciutat Esportiva. Roberta Lewandowskiego nie było z grupą, chociaż Hansi Flick potwierdził podczas konferencji prasowej, że będzie on dostępny na jutrzejszy mecz. W treningu wzięli również udział młodzi piłkarze Dro, Jofre i Tommy z drużyny rozwojowej" - przekazała Barcelona.

Dlatego też 37-latek powinien pojawić się na ławce rezerwowych w meczu pucharowym. Takiego zdania są hiszpańskie dzienniki, które przygotowały swoje proponowane jedenastki na starcie przeciwko Guadalajarze. W żadnej z nich nie widnieje nazwisko Roberta Lewandowskiego. Jego miejsce na środku napadu może zająć Ferran Torres lub Marcus Rashford.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku Wojciecha Szczęsnego. Spekuluje się, że były bramkarz reprezentacji Polski stanie między słupkami od pierwszej minuty. Nawet pomimo faktu, że zdrowy jest Joan Garcia. Przypomnijmy, rok niemal rok temu - 4 stycznia - nasz golkiper zadebiutował w Barcelonie właśnie w Pucharze Króla podczas wyjazdowego starcia z Barbastro. Najprawdopodobniej Hansi Flick znów postawi na Polaka w tych rozgrywkach, choć może też wybrać swojego rodaka, który niedawno wrócił do zdrowia. Mowa o Marku-Andre ter Stegenie.

Co z pozostałymi pozycjami? W jakim zestawieniu zdaniem Hiszpanów Barcelona może rozpocząć wtorkowy mecz?

Oto potencjalne składy Barcelony na mecz z CD Guadalajara:

"Sport": Wojciech Szczęsny - Jules Kounde, Andreas Christensen, Gerard Martin, Jofre Torrents - Frenkie de Jong, Marc Casado, Fermin Lopez - Dro Fernandez, Roony Bardghji, Marcus Rashford

"L'Esportiu de Catalunya": Wojciech Szczęsny - Jules Kounde, Frenkie de Jong, Andreas Christensen, Jofre Torrents - Marc Bernal, Marc Casado, Fermin Lopez - Dro Fernandez, Roony Bardghji, Marcus Rashford

"AS": Wojciech Szczęsny - Jules Kounde, Andreas Christensen, Pau Cubarsi, Jofre Torrents - Frenkie de Jong, Marc Casado, Fermin Lopez - Dro Fernandez, Roony Bardghji, Marcus Rashford

"Marca": Wojciech Szczęsny - Jules Kounde, Andreas Christensen, Gerard Martin, Jofre Torrents - Frenkie de Jong, Marc Casado, Fermin Lopez - Dro Fernandez, Roony Bardghji, Ferran Torres

Hansi Flick MATTHIEU MIRVILLE AFP

Robert Lewandowski AFP

Wojciech Szczęsny MATTHIEU MIRVILLE / MATTHIEU MIRVILLE / DPPI VIA AFP AFP