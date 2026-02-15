Hiszpanie ogłaszają ws. Pajor. Gol dla Barcelony to nie był koniec. Polka na szczycie

Wojciech Kulak

Wojciech Kulak

W sobotni wieczór Ewa Pajor powróciła do wyjściowego składu FC Barcelona, po tym gdy cały pojedynek przeciwko DUX Logrono spędziła na ławce rezerwowych. Głód gry w przypadku naszej rodaczki był całkiem spory, ponieważ w domowym starciu z SD Eibar zachwycała kibiców od samego początku. Uniejowianka trafienie zanotowała jeszcze podczas pierwszego kwadransa rywalizacji. Po ostatnim gwizdku z dumą rozpisywali się natomiast o niej dziennikarze z Półwyspu Iberyjskiego. A zdecydowanie mieli o czym, bo 29-latka dalej plasuje się na szczycie rozgrywek.

Piłkarka FC Barcelony w stroju klubowym wyraża radość po zdobyciu gola, w tle widoczny fragment meczu na ekranie z sytuacją podbramkową.
Ewa Pajor strzeliła szesnastego gola w obecnie trwającym sezonie ligi hiszpańskiejUrbanandsport / youtube.com/@ligaf_oficialAFP

Tylko kataklizm jest w stanie odebrać kobiecej FC Barcelona kolejny tytuł w lidze hiszpańskiej. Damski zespół "Dumy Katalonii" w obecnie trwającej kampanii przegrał zaledwie jedno spotkanie i sytuacja nie uległa zmianie po meczu rozegranym w sobotni wieczór. Podczas gdy sportowa Polska kibicowała Kacprowi Tomasiakowi w walce o drugi olimpijski krążek, kolejny świetny występ na Półwyspie Iberyjskim zaliczyła Ewa Pajor. Tym razem napastniczka przyczyniła się do triumfu 4:0 nad SD Eibar.

Real zadał "cios" Barcy. Kolejny triumf, Lewy i spółką muszą odpowiedzieć

29-latka do potyczki przystąpiła wypoczęta, ponieważ jak wspominaliśmy na wstępie, podczas ostatniego starcia nawet nie podniosła się z ławki rezerwowych. Decyzja Pere Romeu z perspektywy czasu okazała się słuszna. Spragniona kolejnych goli Polka, bramkarkę przeciwniczek pokonała już w trzynastej minucie. Ogromna w tym zasługa Esmee Brugts. Holenderka posłała kapitalne prostopadłe podanie w "szesnastkę" oponentek. Uniejowianka nie mogła nie wykorzystać takiej okazji.

Była 90. minuta, gdy do akcji wkroczył Zieliński. Szaleństwo na San Siro

FC Barcelona gromi SD Eibar. Ewa Pajor jedną z bohaterek mistrzyń Hiszpanii

Zgodnie z oczekiwaniami, FC Barcelona prowadzenia nie oddała do samego końca. Jeszcze przed przerwą licznie zgromadzonych kibiców zachwyciły Claudia Pina oraz Patricia Guijarro. Pierwsza z zawodniczek walczy obecnie z Ewą Pajor w klasyfikacji strzelczyń. Dzięki temu, że obie zdobyły po trafieniu, na czele rankingu nie doszło do zmiany. Wciąż pierwsze miejsce należy do naszej rodaczki. "Polska napastniczka strzeliła już 16 goli w 16 meczach, co czyni ją najskuteczniejszą strzelczynią F-League" - ogłosili więc z dumą dziennikarze "lavanguardia.com".

Osobne wideo z trafienia Polki przygotowała redakcja "sport.es". "Ewa Pajor rozpoczęła strzelanie dla Barcelony w meczu, który okazał się pogromem. Utrzymała tym samym "Blaugarnę" na zwycięskiej fali - napisali w opisie. Spotkanie zakończyło się wynikiem 4:0. Druga połowa miała spokojniejszy przebieg. Do siatki trafiła tylko Irene Paredes. Po raz kolejny "Bordowo-Granatowe" w akcji zobaczymy 21 lutego. Podopieczne Pere Romeu zmierzą się wtedy na wyjeździe z Granadą.

Primera Division (K)
20 kolejka
14.02.2026
18:30
Zakończony
Wszystko o meczu
FC Barcelona – Real Oviedo 3-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

Piłkarka Barcelony w trakcie intensywnej celebracji, ubrana w klubowy strój, z uniesionymi pięściami i ekspresją radości na twarzy, na tle rozmytej publiczności stadionu.
Ewa PajorUrbanandsportAFP
Piłkarka w niebiesko-granatowym stroju klubu FC Barcelona świętuje na murawie stadionu po zdobyciu gola, z wyraźną ekspresją radości na twarzy, w tle widoczne inne zawodniczki oraz publiczność na trybunach.
Ewa PajorJOSEP LAGO / AFPEast News
Kobieta o związanych włosach w sportowej koszulce patrzy na wprost. Jej twarz wyraża powagę, a tło jest rozmyte i ciemne.
Ewa PajorZUMA Press Wire/ShutterstockEast News
Sławomir Chmura: Sprinter wykonuje około 120 kroków, jak się to podzieli przez 0.09 s, to trudno znaleźć błądPolsat Sport

