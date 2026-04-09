Hiszpanie ogłaszają. Wielki powrót w Barcelonie. Tego chciał Lewandowski

Michał Chmielewski

Nastroje w Barcelonie po wczorajszym starciu z Atletico Madryt w ćwierćfinale Ligi Mistrzów nie są zbyt dobre. Gospodarze na Camp Nou polegli 0:2, a mecz kończyli w dziesiątkę. Osłodą dla kibiców katalońskiego klubu mogą być wieści, które w czwartkowe południe przekazali hiszpańscy dziennikarze. Do treningów wrócił jeden z kluczowych zawodników, z którego obecności z pewnością cieszy się Robert Lewandowski.

Frenkie de Jong — Soccrates Images/Getty Images

Wszyscy fani Ligi Mistrzów ostrzyli sobie zęby na środowe mecze ćwierćfinałowe. Jednym z nich było spotkanie Barcelony z Atletico Madryt. Nie da się ukryć, że to zespół Hansiego Flicka stawiany był w roli faworyta. W końcu mistrzowie Hiszpanii cztery dni wcześniej pokonali ekipę Diego Simeone 2:1 na Estadio Metropolitano, a bohaterem został wchodzący z ławki Robert Lewandowski.

Tym razem Polak zawitał w wyjściowej jedenastce, jednak nie był to jego najlepszy dzień. - Uznaję jego zasługi, świetne liczby w ciągu ostatnich czterech lat wszystko co dał zespołowi, ale Lewandowski na obecną chwilę - szczerze - nie nadaje się nawet do gry w rezerwach - komentowali eksperci.

Wielki powrót w Barcelonie ogłoszony

Przez 45 minut piłkarze gospodarzy nie potrafili wypracować kapitanowi naszej kadry klarownych okazji do zdobycia bramki. Poskutkowało to tym, że Lewandowski tylko sporadycznie "powąchał" piłkę. Na drugą połowę - ze względu m.in. na czerwoną kartkę Pau Cubarsiego - już nie wyszedł.

Być może podania 37-latkowi będzie w stanie zapewnić... Frenkie de Jong. Dzień po starciu z Atletico dziennik "Mundo Deportivo" przekazał, że holenderski pomocnik wrócił do treningów.

Przypomnijmy, pod koniec lutego ogłoszono, że 28-latek doznał kontuzji mięśnia dwugłowego uda prawej nogi podczas porannego treningu. Proces rekonwalescencji miał potrwać koło 5-6 tygodni.

"Frenkie de Jong brał udział w pracy z grupą podczas treningów w czwartek na Camp Tito Vilanova w Ciutat Esportiva Joan Gamper. Wszystko wskazuje na to, że pojawi się w drugiej połowie meczu La Liga, który Barcelona rozegra w tę sobotę przeciwko Espanyolowi" - pisze hiszpańska prasa. Będzie to spotkanie 31. kolejki, derby Katalonii.

De Jong to niezwykle ważny zawodnik w kadrze Flicka. Odpowiada za kreowanie ataków oraz kontrolę tempa gry. Wraz z Pedrim tworzy parę dwóch środkowych pomocników. W tym sezonie rozegrał do tej pory 31 spotkań. Zdobył w nich jedną bramkę i zanotował siedem asyst. To duże wzmocnienie przed rewanżowym spotkaniem z Atletico, które odbędzie się w najbliższy wtorek.

Frenkie de Jong — MATTHIEU MIRVILLE/AFP
Frenkie de Jong i Andreas Christensen — Matthieu Mirville / DPPI via AFP
