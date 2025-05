Hiszpanie ocenili Szczęsnego za El Clasico. Zarzucili mu jedno. "Recydywista"

Trudno znaleźć słowa, aby precyzyjnie opisać to, co działo się w niedzielnym meczu Barcelony z Realem Madryt. Już w pierwszej połowie byliśmy świadkami sześciu bramek. Najpierw dwa razy do siatki trafiali goście, a następnie aż czterokrotnie gospodarze. Niedługo po zakończeniu El Clasico hiszpańskie media oceniły poszczególnych zawodników za ich występ. Co napisano o Wojciechu Szczęsnym?