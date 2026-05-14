Hiszpanie nie zapomnieli o Szczęsnym. Głośno po tym, co zrobił Polak. Powiało ironią
Choć FC Barcelona obroniła już mistrzostwo Hiszpanii, to musi jeszcze dokończyć ligowy sezon. W środę drużyna Hansiego Flicka, mocno zmęczona poniedziałkową fetą, przegrała na wyjeździe z Deportivo Alaves 0:1. Między słupkami stanął Wojciech Szczęsny. Hiszpańscy dziennikarze dostrzegli, jak były golkiper reprezentacji Polski zachował się podczas rozgrzewki.
Po niedzielnej wygranej z Realem Madryt w El Clasico (2:0) jasnym stało się, że mistrzostwo Hiszpanii powędruje w ręce Barcelony, która w lidze triumfowała również w zeszłym roku. W poniedziałek na ulicach stolicy Katalonii odbyła się huczna feta, show skradli Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny.
W środę obaj pojawili się w podstawowym składzie na wyjazdowe spotkanie 36. kolejki przeciwko Deportivo Alaves. I choć był to "mecz o pietruszkę", Hansi Flick nie postawił całkowicie na głębokie rezerwy. Polacy ani na moment nie zeszli z boiska.
Barcelona poległa, ale co zrobił Szczęsny? Hiszpanie piszą o rozgrzewce Polaka
Ostatecznie goście przegrali 0:1. Można przypuszczać, że na słabszą dyspozycję dnia wpływ mogło mieć poniedziałkowe świętowanie. Po ostatnim gwizdku na łamach dziennika "Sport" ukazał się artykuł, w którym dziennikarze skupili się m.in. na występie Wojciecha Szczęsnego.
Co ciekawe, pod lupę wzięto nawet rozgrzewkę naszego bramkarza, którą - nieco ironicznie - nazwano "intensywną". "Rozgrzewka Polaka znów była zgodna z jego wyluzowaną osobowością. Pomiędzy kilkoma świetnymi interwencjami znalazł też czas na długie przerwy, chwile spędzone na trawie, a nawet wcześniejszy powrót do szatni przed Joanem, wczorajszym rezerwowym" - czytamy.
Mimo to 36-latek w samym meczu spisał się naprawdę solidnie, co nie umknęło uwadze ekspertom z Półwyspu Iberyjskiego. "Obraz ten kontrastował z tym, co działo się później na boisku. Szczęsny rozegrał solidny mecz, dał drużynie poczucie bezpieczeństwa i pewnie reagował, gdy Alavés zwiększał presję. Przy bramce gospodarzy, po całkowitym przeoczeniu, nie mógł nic zrobić" - odnotowano.
Jak stwierdził samHansi Flick, Szczęsny w przyszłości nadal będzie pełnił rolę zmiennika Joana Garcii. - Mieliśmy 3 dni od ostatniego meczu, rozmawiałem też z Delą (trenerem bramkarzy - przyp. red.), była to doskonała okazja, żeby Joan odpoczął i taką też podjęliśmy decyzję. Joan jest pierwszym bramkarzem i to on zagra w kolejnych meczach - tłumaczył niemiecki trener. Barcelona zagra jeszcze z Betisem i Valencią.