Hiszpanie nie zapomnieli o Szczęsnym. Głośno po tym, co zrobił Polak. Powiało ironią

Po niedzielnej wygranej z Realem Madryt w El Clasico (2:0) jasnym stało się, że mistrzostwo Hiszpanii powędruje w ręce Barcelony, która w lidze triumfowała również w zeszłym roku. W poniedziałek na ulicach stolicy Katalonii odbyła się huczna feta, show skradli Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny.

W środę obaj pojawili się w podstawowym składzie na wyjazdowe spotkanie 36. kolejki przeciwko Deportivo Alaves. I choć był to "mecz o pietruszkę", Hansi Flick nie postawił całkowicie na głębokie rezerwy. Polacy ani na moment nie zeszli z boiska.

Barcelona poległa, ale co zrobił Szczęsny? Hiszpanie piszą o rozgrzewce Polaka

Ostatecznie goście przegrali 0:1. Można przypuszczać, że na słabszą dyspozycję dnia wpływ mogło mieć poniedziałkowe świętowanie. Po ostatnim gwizdku na łamach dziennika "Sport" ukazał się artykuł, w którym dziennikarze skupili się m.in. na występie Wojciecha Szczęsnego.

Co ciekawe, pod lupę wzięto nawet rozgrzewkę naszego bramkarza, którą - nieco ironicznie - nazwano "intensywną". "Rozgrzewka Polaka znów była zgodna z jego wyluzowaną osobowością. Pomiędzy kilkoma świetnymi interwencjami znalazł też czas na długie przerwy, chwile spędzone na trawie, a nawet wcześniejszy powrót do szatni przed Joanem, wczorajszym rezerwowym" - czytamy.

Mimo to 36-latek w samym meczu spisał się naprawdę solidnie, co nie umknęło uwadze ekspertom z Półwyspu Iberyjskiego. "Obraz ten kontrastował z tym, co działo się później na boisku. Szczęsny rozegrał solidny mecz, dał drużynie poczucie bezpieczeństwa i pewnie reagował, gdy Alavés zwiększał presję. Przy bramce gospodarzy, po całkowitym przeoczeniu, nie mógł nic zrobić" - odnotowano.

Jak stwierdził samHansi Flick, Szczęsny w przyszłości nadal będzie pełnił rolę zmiennika Joana Garcii. - Mieliśmy 3 dni od ostatniego meczu, rozmawiałem też z Delą (trenerem bramkarzy - przyp. red.), była to doskonała okazja, żeby Joan odpoczął i taką też podjęliśmy decyzję. Joan jest pierwszym bramkarzem i to on zagra w kolejnych meczach - tłumaczył niemiecki trener. Barcelona zagra jeszcze z Betisem i Valencią.

Wojciech Szczęsny

