Hiszpanie nie mają złudzeń ws. Roberta Lewandowskiego. Wydali werdykt, wnioski nasuwają się same

Bartłomiej Wrzesiński

Na koniec weekendu kibice piłki nożnej doznają prawdziwej piłkarskiej uczty. W finale rozgrywanego w Arabii Saudyjskiej Superpucharu Hiszpanii FC Barcelona zmierzy się z Realem Madryt. Polacy tradycyjnie bacznie będą zerkali w stronę Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego. Hiszpańskie media prognozując składy na niedzielny szlagier są prawie jednomyślne, jak idzie o sytuację Polaków. W przypadku "Lewego" pojawił się jednak pewien wyłom.

Po lewej stronie mężczyzna o jasnej brodzie uśmiecha się szeroko, siedząc obok innej osoby, po prawej piłkarz w stroju FC Barcelony spogląda w bok, mając poważny wyraz twarzy.
Hansi Flick i Robert LewandowskiIMAGO/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Pierwsze El Clasico w sezonie 2025/26 okazała się zwycięskie dla Realu Madryt. "Królewscy" przed własną publicznością pokonali 2:1 mistrza Hiszpanii i uzyskali przewagę w tabeli La Liga. Drużyna prowadzona przez Xabiego Alonso zanotowała później serię słabszych występów, przez które roztrwoniła przewagę. Aktualnie Katalończycy liderują z czterema punktami przewagi nad drugim Realem.

Na kolejny klasyk kibice nie muszą jednak czekać do wiosny. Wszystko za sprawą Superpucharu Hiszpanii, który odbywa się w Arabii Saudyjskiej. Zanim jednak wyłoniono "wymarzony" przez wielu skład finału oba zespoły musiały przebrnąć przez półfinały.

FC Barcelona dała prawdziwy popis i rozbiła Athletic Bilbao aż 5:0. Więcej kłopotów miał Real Madryt, lecz również i im udało się pokonać przeszkodę w postaci Atletico Madryt. "Królewscy" zwyciężyli w derbowym pojedynku 2:1.

    W Hiszpanii przewidują wyjściowe składy na El Clasico. Robert Lewandowski w centrum uwagi

    Z perspektywy ławki rezerwowych zwycięstwo mistrza Hiszpanii obserwowali Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. Tuż przed niedzielnym klasykiem hiszpańskie media pokusiły się o wytypowanie awizowanych wyjściowych jedenastek na ten pojedynek. W przypadku Szczęsnego nie ma żadnych złudzeń - Joan Garcia jest murowanym faworytem do gry według dziennikarzy "Mundo Deportivo", "Sportu", "Marki" oraz "AS".

    Pewnego rodzaju rozbieżność pojawiła się w przypadku obsady pozycji numer "dziewięć". W półfinałowym starciu z Bilbao na tej pozycji wystąpił Ferran Torres, któremu Lewandowski musiał po raz kolejny ustąpić miejsca. Jak typują dziennikarze "Mundo Deportivo", "Sportu" oraz "AS" w starciu z Realem Madryt Hansi Flick pokusi się o powtórkę z rozrywki.

    Innego zdania jest "Marca". W ich opinii niemiecki szkoleniowiec postawi od pierwszej minuty na Lewandowskiego. Polski napastnik znalazłby się tym samym w wyjściowym składzie FC Barcelony po raz pierwszy od 9 grudnia i meczu fazy ligowej Ligi Mistrzów z niemieckim Eintrachtem Frankfurt.

    Przewidywany skład FC Barcelony na finał Superpucharu Hiszpanii według hiszpańskich mediów

    "Marca": Joan Garcia - Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Alejandro Balde - Eric Garcia, Pedri, Fermin Lopez - Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Raphinha.

    "Mundo Deportivo": Joan Garcia - Jules Kounde, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Alejandro Balde - Frenkie de Jong, Pedri, Fermin Lopez - Lamine Yamal, Ferran Torres, Raphinha.

    "Sport": Joan Garcia - Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Alejandro Balde - Frenkie de Jong, Pedri, Fermin Lopez - Lamine Yamal, Ferran Torres, Raphinha.

    "AS": Joan Garcia - Jules Kounde, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Alejandro Balde - Frenkie de Jong, Pedri, Fermin Lopez - Lamine Yamal, Ferran Torres, Raphinha.

    Mecz FC Barcelony z Realem Madryt w finale Superpucharu Hiszpanii już w niedzielę 11 stycznia o godzinie 20:00. Transmisja na żywo będzie dostępna na antenie Eleven Sports 1. Relację tekstową z tego spotkania będzie można śledzić w Interii.

    Villarreal CF – FC Barcelona 0-2. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

