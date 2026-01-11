Pierwsze El Clasico w sezonie 2025/26 okazała się zwycięskie dla Realu Madryt. "Królewscy" przed własną publicznością pokonali 2:1 mistrza Hiszpanii i uzyskali przewagę w tabeli La Liga. Drużyna prowadzona przez Xabiego Alonso zanotowała później serię słabszych występów, przez które roztrwoniła przewagę. Aktualnie Katalończycy liderują z czterema punktami przewagi nad drugim Realem.

Na kolejny klasyk kibice nie muszą jednak czekać do wiosny. Wszystko za sprawą Superpucharu Hiszpanii, który odbywa się w Arabii Saudyjskiej. Zanim jednak wyłoniono "wymarzony" przez wielu skład finału oba zespoły musiały przebrnąć przez półfinały.

W Hiszpanii przewidują wyjściowe składy na El Clasico. Robert Lewandowski w centrum uwagi

Z perspektywy ławki rezerwowych zwycięstwo mistrza Hiszpanii obserwowali Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. Tuż przed niedzielnym klasykiem hiszpańskie media pokusiły się o wytypowanie awizowanych wyjściowych jedenastek na ten pojedynek. W przypadku Szczęsnego nie ma żadnych złudzeń - Joan Garcia jest murowanym faworytem do gry według dziennikarzy "Mundo Deportivo", "Sportu", "Marki" oraz "AS".

Pewnego rodzaju rozbieżność pojawiła się w przypadku obsady pozycji numer "dziewięć". W półfinałowym starciu z Bilbao na tej pozycji wystąpił Ferran Torres, któremu Lewandowski musiał po raz kolejny ustąpić miejsca. Jak typują dziennikarze "Mundo Deportivo", "Sportu" oraz "AS" w starciu z Realem Madryt Hansi Flick pokusi się o powtórkę z rozrywki.

Innego zdania jest "Marca". W ich opinii niemiecki szkoleniowiec postawi od pierwszej minuty na Lewandowskiego. Polski napastnik znalazłby się tym samym w wyjściowym składzie FC Barcelony po raz pierwszy od 9 grudnia i meczu fazy ligowej Ligi Mistrzów z niemieckim Eintrachtem Frankfurt.

Przewidywany skład FC Barcelony na finał Superpucharu Hiszpanii według hiszpańskich mediów

"Marca": Joan Garcia - Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Alejandro Balde - Eric Garcia, Pedri, Fermin Lopez - Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Raphinha.

"Mundo Deportivo": Joan Garcia - Jules Kounde, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Alejandro Balde - Frenkie de Jong, Pedri, Fermin Lopez - Lamine Yamal, Ferran Torres, Raphinha.

"Sport": Joan Garcia - Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Alejandro Balde - Frenkie de Jong, Pedri, Fermin Lopez - Lamine Yamal, Ferran Torres, Raphinha.

"AS": Joan Garcia - Jules Kounde, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Alejandro Balde - Frenkie de Jong, Pedri, Fermin Lopez - Lamine Yamal, Ferran Torres, Raphinha.

Mecz FC Barcelony z Realem Madryt w finale Superpucharu Hiszpanii już w niedzielę 11 stycznia o godzinie 20:00. Transmisja na żywo będzie dostępna na antenie Eleven Sports 1. Relację tekstową z tego spotkania będzie można śledzić w Interii.

Villarreal CF – FC Barcelona 0-2. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Robert Leandowski AFP

Wojciech Szczęsny Urbanandsport AFP

Hansi Flick Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP