Hiszpanie nie mają wątpliwości. Kończy się przygoda Szczęsnego. Nagłe wieści po El Clasico

W meczu z Realem Madryt Barcelonie najbardziej brakowało Roberta Lewandowskiego i Raphinhi. Absencja Joana Garcii została bowiem doskonale zamaskowana przez Wojciecha Szczęsnego.

Polski bramkarz przez cały ten mecz grał bardzo dobrze, a obrona rzutu karnego wykonywanego przez Kyliana Mbappe podbiła jego ocenę za ten występ o kilka stopni.

Należy pamiętać jednak o tym, że Wojciech Szczęsny gra, ponieważ miesiąc temu kontuzji kolana nabawił się Joan Garcia. Hiszpańskie media opublikowały właśnie najnowsze informacje w jego sprawie.

- W Barcelonie rośnie optymizm, jeśli chodzi o Joana Garcię. (...) W środę, kiedy drużyna wróci do treningów, zostanie oceniony jego stan. Klub uniknie podejmowania ryzyka - podaje "Sport".

Garcia niebawem wróci do bramki Barcelony. Mógłby już teraz, ale ryzyko jest całkowicie zbędne

Ferran Martínez podaje, że optymizm względem stanu zdrowia Joana Garcii w klubie ze stolicy Katalonii jest tak duży, że nie wyklucza się występu hiszpańskiego bramkarza już w najbliższej kolejce.

Już 2 listopada FC Barcelona zmierzy się u siebie z Elche i właśnie pojawiła się szansa, że Joan Garcia wskoczy do bramki na to spotkanie. W obliczu znakomitej gry Wojciecha Szczęsnego wydaje się to jednak mało prawdopodobne.

Polski bramkarz w meczu z Realem Madryt pokazał, że jest w świetnej formie, więc z powrotem Joana Garcii nie trzeba się spieszyć. Jego rekonwalescencja jednak dobiega już końca. Nie ma więc wątpliwości, że w listopadzie Wojciech Szczęsny wróci na ławkę rezerwowych.

Na najbliższy mecz z Elche po kontuzji wróci nie tylko Joan Garcia. Gotowy na to spotkanie ma być również Robert Lewandowski, którego w El Clasico Barcelonie bardzo brakowało.

Polak może zaliczyć miękkie lądowanie i przyjemny powrót po kontuzji. Elche w ostatnich tygodniach zanotowało kiepską serię i zdobyło zaledwie jeden punkt w trzech meczach. Ten rywal nie powinien zagrozić Barcelonie nawet mimo braku Pedriego, który odpocznie ze względu na czerwoną kartkę.

W tej samej kolejce Real Madryt zagra u siebie z Valencią. Barcelona raczej nie ma co liczyć na to, że znajdujące się w dołku "Nietoperze" urwą punkty "Królewskim" napędzonym wygranym El Clasico.

