Hiszpanie nie byli na to gotowi. Kolega Lewandowskiego nagle ogłosił koniec

Jordiego Albę śmiało można nazwać legendą FC Barcelona. Nie dość, że to wychowanek klubu, to na dodatek święcił z nim mnóstwo sukcesów na arenie krajowej oraz międzynarodowej. Obrońca w najlepszych latach swojej kariery był warty aż 70 milionów euro. O jego umiejętnościach doskonale przekonał się Robert Lewandowski. Polsko-hiszpański duet zwyciężył zmagania La Ligi w sezonie 2022/23.

Zawodnicy świetnie dogadywali się także poza boiskiem. Pewnego razu obrońca zażartował nawet z napastnika. Na pożegnalnym evencie z FC Barcelona został on zapytany, czy to prawda, że biegał najwięcej z całego zespołu. Odpowiedź 36-latka doprowadziła do śmiechu pozostałych uczestników wydarzenia. "Wszyscy piłkarze biegają dużo, no może poza Lewandowskim" - odparł Hiszpan. Mina warszawianina była wówczas bezcenna.

Jordi Alba odchodzi na piłkarską emeryturę. Wzruszające pożegnanie

Po odejściu ze stolicy Katalonii doświadczony gracz przeszedł do Interu Miami, gdzie występuje obecnie. Ekipa z Florydy będzie także jego ostatnią w zawodowej karierze, bo Jordi Alba 7 października ogłosił nadchodzące rozstanie z futbolem. "Dziękuję wszystkim moim kolegom z drużyny, trenerom, sztabowi, pracownikom klubu i przeciwnikom, którzy motywowali mnie do dawania z siebie wszystkiego. Chciałbym szczególnie podziękować klubom, które ukształtowały moje życie" - powiedział we wzruszającym filmiku.

Cały materiał trwa ponad trzy minuty i zawiera ważne momenty z kariery defensora. "Dziś zamykam ten rozdział ze świadomością, że dałem z siebie wszystko. Piłka nożna była, jest i zawsze będzie istotną częścią mojego życia. Dziękuję ci, futbolu. Dziękuję Ci za tak wiele" - przekazał sportowiec na koniec. O tym, kiedy odbędzie się ostatni mecz Jordiego Alby, zadecydują wyniki Interu Miami. W teorii rozgrywki w Stanach Zjednoczonych zakończą się 6 grudnia 2025 roku.

Legenda Barcelony żegna się z boiskiem – wyjątkowy wieczór w Tokio AP © 2024 Associated Press

Jordi Alba AFP

Jordi Alba FELIPE MONDINO / LiveMedia / DPPI via AFP AFP

Jordi Alba i Robert Lewandowski Rubén de la Fuente Pérez / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP