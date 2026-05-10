Hiszpanie już byli pewni, nagły zwrot akcji. Pilne wieści ws. Realu, tuż przed El Clasico

Real Madryt ponownie znalazł się na podobnym zakręcie, jak to miało miejsce w poprzednim sezonie. Tym razem jednak wydaje się, że sytuacja jest jeszcze trudniejsza, bo atmosfera wewnątrz drużyny daleka jest od dobrej. Trudno patrzeć na sprawę inaczej, gdy słyszymy o bójce na treningu.

Wobec tych wszystkich problemów, ale przede wszystkim, braku głównych trofeów klub rozgląda się po rynku trenerskim, a sprawę mocno komplikuje mundial. Wobec tych wszystkich okoliczności na faworyta do przejęcia sterów w ekipie ze stolicy Hiszpanii wyrósł Jose Mourinho.

Mourinho ucina plotki. Kluczowe wieści ws. Realu

Hiszpańskie media właściwie traktują już sprawę jako praktycznie pewną i właściwie wszystko wskazuje na to, że od nowego sezonu na ławkę trenerską "Królewskich" po wielu latach powróci Portugalczyk. Nastroje nieco tonują portugalskie media, które twierdzą, że wszystkie opcje są możliwe, ale Benfika rozgląda się już za następcą.

O sprawę zapytano samego "Mou". - Nie miałem żadnego kontaktu ani z prezesem, ani z żadną ważną osobą w strukturze klubu. Z mojej decyzji, decyzji podobnej do innych, które podejmowałem w trakcie kariery, zwłaszcza teraz, w końcowej fazie sezonów, nie rozmawiam z nikim - powiedział na konferencji prasowej (cytat za "RealMadryt.pl").

Zdradził także, kiedy podejmie decyzję, co będzie robił w kolejnym sezonie. - Do ostatniego meczu ligowego z Estorilem również nie będę go miał. Potem pojawi się tygodniowe okno, w którym będę miał swobodę rozmowy z kim uznam, że powinienem porozmawiać - dodał Portugalczyk na kilkanaście godzin przed hitowym El Clasico.

