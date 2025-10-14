Partner merytoryczny: Eleven Sports

Hiszpanie dostrzegli, co Lewandowski zrobił w kadrze. Teraz ogłaszają. Znów głośno o Polaku

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Drugie zgrupowanie reprezentacji Polski z rzędu Robert Lewandowski kończy z bramką na koncie. Tym razem kapitan naszej kadry ustanowił wynik spotkania z Litwą (2:0). Lada moment 37-latek zawita Barcelonie, gdzie tamtejsze dzienniki już teraz rozpisują się nt. jego przyszłości i planów. Katalońscy eksperci są przekonani co do tego, jak sam Lewandowski podchodzi do swojej obecności w zespole.

Robert Lewandowski
Robert LewandowskiBeata ZawadzkaEast News

Po powrocie do kadry forma Roberta Lewandowskiego w narodowych barwach jest naprawdę świetna. We wrześniu napastnik Barcelony trafił przeciwko Finlandii na Stadionie Śląskim (3:1), oprócz tego zanotował asystę do Jakuba Kamińskiego. W niedzielę kapitan zespołu Jana Urbana zdobył drugą bramkę w wyjazdowym meczu z Litwą (2:0). Obie wygrane znacząco przybliżyły "Biało-Czerwonych" do miejsca gwarantującego grę w barażach.

W najbliższym czasie Lewandowski wróci, bądź już wrócił do klubowej siedziby Barcelony. Tam jego pozycja w drużynie nie jest już taka klarowna. Do tej pory w większości spotkań pojawiał się na murawie jako rezerwowy, często jego miejsce na środku napadu zajmował Ferran Torres.

Robert Lewandowski powiększa konto goli. „Taki jest cel samego Flicka”. WIDEOPolsat Box GoPOLSAT BOX GO

Lewandowski dopiero co zagrał z Litwą. Hiszpanom nie umknęło, co zrobił w kadrze

Biorąc pod uwagę wszystkie występy w tym sezonie, polski napastnik rozegrał dla Barcelony dziewięć spotkań. Strzelił w nich cztery gole. To przełożyło się na 431 minut spędzonych na boisku. Nie oznacza to, że Robert Lewandowski na stałe chce się pogodzić z rolą rezerwowego.

"Mimo że ma 37 lat i do końca kontraktu z Barceloną pozostał mu tylko rok, Polak chce walczyć o to, by pomóc drużynie od samego początku" - czytamy na łamach "Mundo Deportivo", gdzie wprost napisano o ambicjach byłej gwiazdy Bayernu dotyczących podstawowej jedenastki.

Zobacz również:

Marc-Andre ter Stegen i Wojciech Szczęsny
La Liga

Rywal Szczęsnego wraca, nagle pojawił się problem. Mówią o jego odejściu

Bartosz Nawrocki
Bartosz Nawrocki

    "Robert Lewandowski nie chce ustępować miejsca. Pomimo 37 lat polski napastnik podtrzymuje zamiar kontynuowania walki o miejsce w podstawowym składzie aż do ostatniego meczu dla Barcelony. Tak jak robił to przez całą karierę" - piszą katalońscy dziennikarze.

    W kolejnych akapitach podsumowano wszystkie dotychczasowe mecze mistrzów Hiszpanii, w których pojawiał się na murawie. Oprócz tego Hiszpanie nie pominęli jego kolejnej bramki w reprezentacji Polski. "Podczas ostatniej przerwy Lewandowski ponownie strzelił gola, tym razem z Litwą, zwiększając swój dorobek w kadrze do 87 bramek. Po meczu jasno dał do zrozumienia, że ma ambicje również w reprezentacji swojego kraju" - podsumowano.

    W najbliższą sobotę FC Barcelona w dziewiątej kolejce La Liga zagra u siebie z Gironą.

    Zobacz również:

    Rosja wróciła na salony. Szokujące sceny na MŚ. "Hołd dla rosyjskiego sportu"
    Inne sporty

    Aż huczy o tym incydencie. Tak Rosja wróciła na sportowe salony. Duma ich roznosi

    Maciej Brzeziński
    Maciej Brzeziński
    Piłkarz w czerwonej koszulce z orłem na piersi i numerem 9 świętuje sukces unosząc zaciśniętą pięść w górę, na ramieniu opaska kapitana, w tle rozmazany stadion.
    Robert LewandowskiPETRAS MALUKASAFP
    Mężczyzna o jasnych włosach w szarej bluzie sportowej z godłem Polski na piersi, stoi na tle rozmytego stadionu, wyraz twarzy skupiony
    Kapitan reprezentacji Polski - Robert LewandowskiPiotr Dziurman/REPORTERReporter
    Piłkarz w granatowo-bordowej koszulce z napisem na plecach gestykuluje podczas meczu, w tle widoczny jest rozmazany stadion oraz inni zawodnicy.
    Robert LewandowskiUrbanandsportAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja