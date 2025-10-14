Hiszpanie dostrzegli, co Lewandowski zrobił w kadrze. Teraz ogłaszają. Znów głośno o Polaku

Po powrocie do kadry forma Roberta Lewandowskiego w narodowych barwach jest naprawdę świetna. We wrześniu napastnik Barcelony trafił przeciwko Finlandii na Stadionie Śląskim (3:1), oprócz tego zanotował asystę do Jakuba Kamińskiego. W niedzielę kapitan zespołu Jana Urbana zdobył drugą bramkę w wyjazdowym meczu z Litwą (2:0). Obie wygrane znacząco przybliżyły "Biało-Czerwonych" do miejsca gwarantującego grę w barażach.

W najbliższym czasie Lewandowski wróci, bądź już wrócił do klubowej siedziby Barcelony. Tam jego pozycja w drużynie nie jest już taka klarowna. Do tej pory w większości spotkań pojawiał się na murawie jako rezerwowy, często jego miejsce na środku napadu zajmował Ferran Torres.

Robert Lewandowski powiększa konto goli. „Taki jest cel samego Flicka”. WIDEO Polsat Box Go POLSAT BOX GO

Lewandowski dopiero co zagrał z Litwą. Hiszpanom nie umknęło, co zrobił w kadrze

Biorąc pod uwagę wszystkie występy w tym sezonie, polski napastnik rozegrał dla Barcelony dziewięć spotkań. Strzelił w nich cztery gole. To przełożyło się na 431 minut spędzonych na boisku. Nie oznacza to, że Robert Lewandowski na stałe chce się pogodzić z rolą rezerwowego.

"Mimo że ma 37 lat i do końca kontraktu z Barceloną pozostał mu tylko rok, Polak chce walczyć o to, by pomóc drużynie od samego początku" - czytamy na łamach "Mundo Deportivo", gdzie wprost napisano o ambicjach byłej gwiazdy Bayernu dotyczących podstawowej jedenastki.

"Robert Lewandowski nie chce ustępować miejsca. Pomimo 37 lat polski napastnik podtrzymuje zamiar kontynuowania walki o miejsce w podstawowym składzie aż do ostatniego meczu dla Barcelony. Tak jak robił to przez całą karierę" - piszą katalońscy dziennikarze.

W kolejnych akapitach podsumowano wszystkie dotychczasowe mecze mistrzów Hiszpanii, w których pojawiał się na murawie. Oprócz tego Hiszpanie nie pominęli jego kolejnej bramki w reprezentacji Polski. "Podczas ostatniej przerwy Lewandowski ponownie strzelił gola, tym razem z Litwą, zwiększając swój dorobek w kadrze do 87 bramek. Po meczu jasno dał do zrozumienia, że ma ambicje również w reprezentacji swojego kraju" - podsumowano.

W najbliższą sobotę FC Barcelona w dziewiątej kolejce La Liga zagra u siebie z Gironą.

Robert Lewandowski PETRAS MALUKAS AFP

Kapitan reprezentacji Polski - Robert Lewandowski Piotr Dziurman/REPORTER Reporter

Robert Lewandowski Urbanandsport AFP