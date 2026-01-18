Hiszpanie byli podzieleni ws. Lewandowskiego. Flick podjął decyzję
FC Barcelona wraca do gry w La Liga. "Duma Katalonii" w niedzielny wieczór zmierzy się na wyjeździe z Realem Sociedad. Od rana hiszpańskie media informowały o wyjściowej jedenastce na to spotkanie. Dziennikarze byli podzieleni ws. występu Roberta Lewandowskiego. Nieco ponad godzinę przed meczem trener Hansi Flick podjął ostateczną decyzję. Taki skład do boju posłał niemiecki szkoleniowiec.
FC Barcelona ma za sobą bardzo intensywny okres. "Duma Katalonii" przed tygodniem wygrała z Realem Madryt 3:2 i sięgnęła po Superpuchar Hiszpanii. Z kolei w czwartek po zwycięstwie 2:0 nad Racingiem Santander awansowała do ćwierćfinału Pucharu Króla.
Teraz podopieczni Hansiego Flicka wracają do rozgrywek La Liga, w których są niepokonani od wielu tygodni. Katalończycy po 19. kolejkach mają na swoim koncie 49 punktów i wyprzedzają Real o jedno "oczko". Tyle, że "Królewscy" mają rozegrane o jedno spotkanie więcej.
W niedzielny wieczór Barcelona zmierzy się z Realem Sociedad, który plasuje się na 13. miejscu w tabeli La Liga i ma zaledwie dwa punkty przewagi nad strefą spadkową.
Znamy skład Barcelony na mecz z Realem Sociedad
Od rana hiszpańskie media przewidywały skład na spotkanie Real Sociedad - FC Barcelona. Największe dzienniki nie miały wątpliwości ws. obsady bramki. Jednogłośnie uznały, że Joan Garcia będzie stał między słupkami.
Spore rozbieżności pojawiły się w przypadku występu Roberta Lewandowskiego. "Sport" i "AS" przewidywały, że polski napastnik wyjdzie na murawę w pierwszej jedenastce. Natomiast "Mundo Deportivo" i "Marca" uznały, że miejsce w ataku zajmie Ferran Torres.
Ostatecznie Hansi Flick zdecydował, że Lewandowski rozpocznie mecz na ławce rezerwowych.
Skład Barcelony na mecz z Realem Sociedad: Joan Garcia - Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Alejandro Balde - Frenkie de Jong, Pedri - Fermin Lopez, Dani Olmo, Lamine Yamal, Ferran Torres
Mecz Real Sociedad - FC Barcelona rozpocznie się o godz. 21:00. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii Sport.