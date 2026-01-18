Hiszpanie byli podzieleni ws. Lewandowskiego. Flick podjął decyzję

FC Barcelona ma za sobą bardzo intensywny okres. "Duma Katalonii" przed tygodniem wygrała z Realem Madryt 3:2 i sięgnęła po Superpuchar Hiszpanii. Z kolei w czwartek po zwycięstwie 2:0 nad Racingiem Santander awansowała do ćwierćfinału Pucharu Króla.

Teraz podopieczni Hansiego Flicka wracają do rozgrywek La Liga, w których są niepokonani od wielu tygodni. Katalończycy po 19. kolejkach mają na swoim koncie 49 punktów i wyprzedzają Real o jedno "oczko". Tyle, że "Królewscy" mają rozegrane o jedno spotkanie więcej.

W niedzielny wieczór Barcelona zmierzy się z Realem Sociedad, który plasuje się na 13. miejscu w tabeli La Liga i ma zaledwie dwa punkty przewagi nad strefą spadkową.

Znamy skład Barcelony na mecz z Realem Sociedad

Od rana hiszpańskie media przewidywały skład na spotkanie Real Sociedad - FC Barcelona. Największe dzienniki nie miały wątpliwości ws. obsady bramki. Jednogłośnie uznały, że Joan Garcia będzie stał między słupkami.

Spore rozbieżności pojawiły się w przypadku występu Roberta Lewandowskiego. "Sport" i "AS" przewidywały, że polski napastnik wyjdzie na murawę w pierwszej jedenastce. Natomiast "Mundo Deportivo" i "Marca" uznały, że miejsce w ataku zajmie Ferran Torres.

Ostatecznie Hansi Flick zdecydował, że Lewandowski rozpocznie mecz na ławce rezerwowych.

Skład Barcelony na mecz z Realem Sociedad: Joan Garcia - Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Alejandro Balde - Frenkie de Jong, Pedri - Fermin Lopez, Dani Olmo, Lamine Yamal, Ferran Torres

Mecz Real Sociedad - FC Barcelona rozpocznie się o godz. 21:00. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii Sport.

FC Barcelona – Real Sociedad 2-1. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports