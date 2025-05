Hiszpanie alarmują ws. Szczęsnego. Kłopoty przed El Clasico, tak źle jeszcze nie było

Wojciech Szczęsny od kiedy pojawił się w bramce FC Barcelona był prawdziwym talizmanem tego zespołu. Przez długie tygodnie Blaugrana z Polakiem w składzie nie przegrywała, a w dodatku traciła mało bramek. W ostatnim czasie to się jednak zmieniło i Szczęsny nieco częściej musiał wyciągać piłkę z siatki. Zauważyli to również dziennikarze z Hiszpanii. "Marca" zaznacza, że to najgorszy okres Polaka, od kiedy pojawił się w bramce Barcelony.