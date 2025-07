Marcus Rashford to wychowanek Manchesteru United. Do pierwszej drużyny "Czerwonych Diabłów" trafił w 2016 roku. W przeszłości wielokrotnie był kuszony przez inne drużyny, jednak pozostawał wierny klubowi z Old Trafford, w którym do tej pory łącznie rozegrał aż 426 spotkań.

Wszystko zmieniło się, kiedy zespół objął Ruben Amorim. Portugalski trener wdał się w konflikt z Rashfordem, którego skutkiem było odsunięcie zawodnika od kadry. Bezradny 27-latek musiał szukać nowego klubu. Drugą połowę ostatniego sezonu spędził na wypożyczeniu w Aston Villi. Wiadomym było, że podczas tego okienka transferowego znów będzie musiał szukać nowej drużyny.

Wyjątkowy transfer Barcelony. Anglicy niezwykle rzadko trafiają do stolicy Katalonii

Padło na Barcelonę. Otoczenie Marcusa Rashforda niejednokrotnie podkreślało, że Anglik marzy o dołączeniu do zespołu Hansiego Flicka. Po nieudanych próbach ściągnięcia Nico Williamsa i Luisa Diaza Katalończycy w pewnym sensie odpalili "plan C", którym był transfer 27-latka. W poprzednim sezonie wychowanek Manchesteru United zagrał w 41 spotkaniach. Strzelił w nich 11 goli. Do tego dołożył dziewięć asyst.

Jak podaje "Mundo Deportivo", w poniedziałkowy poranek nowy nabytek mistrzów Hiszpanii przeszedł testy medyczne, a na środę zaplanowano oficjalną prezentację. Rashford trafi do Barcelony na zasadzie rocznego wypożyczenia z opcją wykupu za 30 milionów euro.

Transfer ten spokojnie można nazwać wyjątkowym z jednego powodu. Marcus Rashford będzie dopiero 12. angielskim zawodnikiem w historii, który trafi do katalońskiego klubu. Piłkarze z Wysp nigdy nie garnęli się do transferu na Półwysep Iberyjski, jednak mimo wszystko liczba ta z pewnością zaskoczy niejednego kibica. Zagłębiając się w statystyki, można dostrzec, że najwięcej Anglików w Barcelonie grało... ponad sto lat temu. W okresie od 1899 do 1923 roku było ich dziesięciu.

Na kolejnego angielskiego gracza w stolicy Katalonii czekano aż do 1986 roku. Wtedy to ponad trzy miliony euro zapłacono Evertonowi za Gary'ego Linekera. Utalentowany napastnik występował w "Blaugranie" przez trzy sezony. To przełożyło się na 138 meczów, 51 bramek i trzy asysty. Aż trudno uwierzyć, że Lineker był ostatnim reprezentantem Anglii, który zakładał koszulkę Barcelony.

Teraz, po 39 latach, Joan Laporta ściągnął do zespołu kolejną gwiazdę z Wysp. Marcus Rashford to klasowy skrzydłowy. Można przypuszczać, że Flick w szczególności będzie korzystał z niego właśnie na tej pozycji. Jednocześnie nie należy zapominać, że 27-latek spokojnie może występować na środku ataku. Być może Anglik będzie naciskał, aby wygryźć z podstawowej jedenastki Roberta Lewandowskiego. Polak dokładnie za miesiąc skończy 37 lat. Nie wiadomo, czy w nadchodzącym sezonie nie będzie potrzebował więcej czasu na odpoczynek.

